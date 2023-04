Almudena Cid se sincera sobre su ruptura con Christian Galvez: “No hubo ira, solo una inmensa tristeza”

Almudena Cid puede presumir de ser una de las deportistas españolas más conocidas de la historia de la gimnasia rítmica, participando hasta en cuatro juegos olímpicos. La de Vitoria supo reinventarse una vez que terminó de competir. La hemos visto escribiendo (sin ir más lejos acaba de lanzar su nuevo libro Caminar sin punteras), pero también actuando (fue una de las protagonistas de Puente Viejo).

Además, protagonizó varios titulares por su relación con el presentador de televisión Christian Galvez. La pareja estuvo quince años junta hasta que decidió terminar. Ahora, para presentar su libro Caminar sin punteras, Almuena ha acudido a Hoy por Hoy para charlar con Àngels Barceló. La ex gimnasta ha hablado sobre su ruputura con Christian Galvez (de quien se separó en 2022), asegurando que todavía está adaptándose a su nueva vida.

La deportista ha confesado en la entrevista que ha pasado una etapa muy oscura, teniendo que hacer frente a algunos momentos muy difíciles: "Llegué a pensar que dando un volantazo acabaría con el dolor. Sé que esto que cuento es algo muy íntimo, pero no me importa decirlo en la radio porque quiero decir que cuando estás así necesitas pedir ayuda".

Por suerte, pidió ayuda y contó su experiencia en el libro Caminar sin punteras. Eso sí, no vas a encontrar nada sobre lo que ocurrió entre Almudena y Christian para que acabase su relación.

Almudena habla sobre sus sentimientos

Almudena le ha contado a Àngels que todo este proceso de cambio le ha servido para valorar más sus propios sentimientos y emociones: "Los sentimientos más viscerales siempre estuvieron de puertas para dentro y la ira no fue una sensación que prevalió durante la ruptura, sólo hubo una inmensa tristeza".

Lo curioso es que fue su trayectoria deportiva lo que le salvó de su crisis personal: "Todo lo que me sirvió para superar los peores momentos de mi carrera deportiva es lo que me ha salvado de esta situación".

Eso sí, reconoce que parte de los problemas que tuvo su matrimonio con el presentador fue por las actitudes que heredó de esa época: "He sido una persona que siempre ha antepuesto las necesidades de los demás a las propias, con el estado de ansiedad que eso me generaba. Tenía un impulso de no decepcionar, la necesidad de mostrar que era muy buena en el deporte, con las amigas, con las parejas".

Almudena también ha hablado sobre los problemas que pasó debido a su proyección pública y a que su vida fuese retratada como una forma de entretenimiento: "Muchos medios exhibían esta situación como un mero entretenimiento y una termina aceptándolo porque también lo ha visto en otros personajes famosos, sin darnos cuenta que estamos hablando de personas".

Almudena ahora se encuentra tranquila y estable y quiere ayudar con su libro a otras personas a estar más felices.