Telecinco emitirá un especial con imágenes inéditas sobre la gestación subrogada de Ana Obregón

El culebrón de Ana Obregón sigue dando qué hablar. Tras las exclusivas en la revista ¡Hola!, los mensajes en redes sociales y el debate que ha marcado la escaleta de numerosos programas de actualidad y del corazón en las últimas semanas, Mediaset ha decidido dar un giro en los acontecimientos, creando un formato especial en el que se podrá ver el proceso de gestación subrogada que ha llevado a cabo Ana Obregón.

Será el próximo viernes 21 de abril el pleno prime time cuando la principal cadena de Mediaset emita en exclusiva las imágenes inéditas de Ana Obregón al abrazar por primera vez a su nieta Ana Sandra Lequio, así como todos los pasos previos que ha dado esta para cumplir la última promesa de su hijo Aless. Este formato será conducido por Santi Acosta, quien liderará las tertulias y ampliará la información en el caso en el que sea necesario.

En estos vídeos podremos ver también como se orquestó todo y hasta como Ana Obregón pone rumbo a Miami para recoger a su pequeña.Todo este trabajo es el resultado del esfuerzo que han hecho numerosos reporteros gráficos que han seguido muy de cerca este caso. Por lo que se reconstruirá paso a paso todo el viaje de la actriz. De hecho, según indican en Mediaset se podrá ver hasta la reacción de la bióloga al ver por primera vez a su nieta y sostenerla en brazos.

Estas imágenes seguro que siguen dando qué hablar en los próximos días, ya que todo apunta a que esta narración de los hechos no dejará a nadie indiferente, incluso a los que han defendido a capa y espada a la actriz tras conocerse la noticia.

¿Visitará El Hormiguero?

Bien es cierto que Ana Obregón no ha parado de acaparar todos los titulares en las últimas semanas y no es para menos, ya que cada nueva actualización suponía un nuevo giro en la historia. Por eso, no es raro que muchos presentadores de televisión hayan tanteado a la actriz para que acuda en calidad de invitada a sus respectivos programas.

El último en hacerlo era el propio Pablo Motos quien confirmaba en el El Hormiguero este pasado jueves 13 de abril que la habían enviado una invitación a la actriz y que esta había aceptado. Aunque antes se le habría adelantado David Broncano, que esta misma semana ya expresó sus deseos de charlar con ella en La Resistencia.