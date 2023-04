La canción de Amaral que sonará en Júpiter

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha lanzado con éxito hace apenas dos horas, a las 14.14, hora peninsular española, la sonda espacial Juice. El lanzamiento, que estaba previsto para ayer jueves en el centro espacial europeo de Guayana Francesa, tuvo que ser suspendido por riesgo de rayos. La misión Juice explorará Júpiter y tres de sus lunas: Calisto, Europa y Ganimedes.

Tras el intento fallido de ayer, el cohete Ariane 5 ha despegado a la perfección desde el puerto espacial de Kourou y en pocos segundos se ha perdido entre las nubes. Juice llegará a Júpiter en julio de 2031.

La espera siempre es mejor con música. Amaral se ha colado en la lista de reproducción que la Agencia Espacial Europea (ESA) ha creado en Spotify con motivo del lanzamiento de esta misión al planeta más grande del sistema solar.

El grupo zaragozano ha entrado en esta playlist de más de tres horas y media de música con el tema El universo sobre mí.

Eva Amaral durante una actuación en Barcelona en 2016. / Xavi Torrent/WireImage

La lista, con un total de 55 canciones, incluye música de The Jesus and Mary Chain (April Skies y Between planets); Red Hot Chili Peppers (Soul to Squeeze); Vanilla Ice (Ice Ice Baby); Mike Oldfield (The Voyager, Tres Lunas y Discovery); Bob Dylan (Orange Juice Blues).

También hay temas de Daft Punk (Voyager), Taylor Swift (Drops of Jupiter), The Cure (Jupiter Crash), Lizzo (Juice), Santana (Europa), Madonna (Frozen) o Spandau Ballet (Round and Round).

Las canciones, aunque la mayoría no directamente, sí mencionan de una u otra forma algún término relacionado con la misión o el universo. Así, en sus títulos aparece la palabra juice, frío o heladas (las lunas de Júpiter Europa, Calisto y Ganímedes se las conoce como heladas u oceánicas), explorador, campo magnético, cosmos o planetas.

25 años de carrera musical

El dúo de Zaragoza está de celebración, ya que este año se cumplen los 25 años desde que lanzaron su primer álbum, de nombre homónimo y bajo la producción de Pancho Varona. El disco contenía 13 canciones propias y tuvo el tema Rosita como primer single.

Eva y Juan confirmaban hace unos meses que estaban pensando en los actos de celebración del 25 aniversario de su debut discográfico, además del 30 aniversario de su formación como banda, ya que, en 1993, empezaron a ofrecer sus primeros conciertos para comenzar a hacerse un hueco en el mundo de la música.

"Como sabéis estamos encerrados en nuestra burbuja, alejados de los focos, escribiendo canciones para el que será nuestro nuevo disco. Pero no podemos resistir por más tiempo la tentación de desvelar los próximos planes", explicaba el pasado mes de noviembre el grupo a través de su cuenta oficial en Instagram.

"El próximo año 2023 se cumplen 25 años de la publicación de nuestro primer álbum y por eso queremos hacer un concierto especial para celebrar cada noche tocando en bares y salas pequeñas en nuestros inicios, cada una de las grabaciones que vinieron después, cada kilómetro de autopistas, carreteras y aeropuertos recorridos, cada noche sin dormir grabando, escribiendo canciones o volviendo de viaje. Cada instante de energía y amor compartido", anunciaban sobre ese concierto especial en el que celebrarán su aniversario por todo lo alto.

Tal y como continuaron explicando, el concierto tendrá lugar en la próxima edición del Sonorama, el festival de música que acoge la localidad burgalesa de Aranda de Duero y que se celebrará el próximo verano del 9 al 13 de agosto.