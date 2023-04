Lola Índigo, Quevedo, Lali, Eladio Carrion y Anuel AA celebran el fin de semana con sus nuevas canciones

Se acabó la espera. Ya está aquí uno de los días más esperados de la semana (por no decir el que más). Ha llegado el momento de escuchar las novedades musicales que han lanzado nuestros artistas favoritos y que van a convertirse en los protagonistas de este fin de semana. Un fin de semana que, además, está protagonizado por la celebración de LOS40 Primavera Pop 2023. ¡Son todas buenas noticias!

Así que ve haciendo hueco en tu habitación, ponte el volumen a tope y dalo todo con las nuevas canciones que han estrenado todos estos referentes de la industria internacional y nacional.

Viernes 14 de abril

Lola Índigo, Quevedo - El Tonto. Ya está aquí El Dragón, uno de los proyectos más esperados de Lola. Una de las canciones que incluye es su colaboración con Quevedo, que llega para hipnotizarnos con sus sonidos urbanos imparables. Nos invita a darlo todo y prepararnos para el verano con unos ritmos que siguen el estilo de ambos artistas.

Lali - Obsesión. Otra que está de enhorabuena es la argentina, que también estrena su álbum homónimo. Una de las canciones que incluye es ésta que mencionamos, que nos trae unos sonidos pop propios de las divas de los 2000s. ¡Pura dosis de nostalgia!

Eladio Carrión, Anuel AA - Triste Verano. Sin duda, ésta es una de las colaboraciones que más estaban pidiendo los amantes del trap. Dos de sus mayores exponentes se han unido al fin en un tema que está protagonizado por unos sonidos urbanos muy pegadizos. Habla de una historia de desamor que nos lleva directos al sentimiento de tristeza.

Marshmello, Farruko - Esta Vida. ¿Quién tiene ganas de verano? Unir a Marshmello y Farruko en una misma canción solo puede indicarnos que la época más calurosa del año está muy cerca. Y se que ambos se han unido en un tema que nos lleva directos a una fiesta en la playa con amigos y con tu bebida refrescante favorita.

Lewis Capaldi - Wish You The Best. El artista ha estrenado la que para él es la "canción más triste" que ha escrito en su vida. Se trata de una desgarradora balada que habla de despedirse de esa persona que ocupó su corazón, pero que sabe que no puede estar junto a ella. Un tema con el que muchos van a sentirse identificados.

Hens - Me Da Igual. Otros que están de celebración son los fans de Hens, ya que su artista favorito ha lanzado el disco No Me Odio Tanto. Una de las canciones que incluye es Me Da Igual, que sigue con el estilo pop/rock dosmilero con el que se ha convertido en uno de los protagonistas de la nueva ola.

Cazzu, La Joaqui - GLOCK. ¡Y llegan más celebraciones! Los seguidores de Cazzu se morían de ganas por escuchar la versión deluxe de su álbum Nena Trampa, con la que llegaría su colaboración con La Joaqui. Como era de esperar, ambas nos llenan de Girl Power y mucho ritmo en un tema que no va a tardar en convertirse en el protagonista de las pistas de baile.

Gemeliers, Zzoilo - Beber X Beber. Los gemelos están de vuelta. Y qué mejor manera que hacerlo junto a uno de sus amigos más fieles de la industria. Nos traen un tema de pop/rock para adentrarnos en una faceta más madura e independiente e inaugurando una nueva era que aseguran que llegará cargada de temazos.

Danna Paola - 1Trago. Otra que está de vuelta es la artista mexicana, que nos deleita con un tema de sonidos dance perfecto para levantar el ánimo a cualquiera en la pista de baile. La canción ha tenido una gran acogida por parte de sus fans en las redes sociales.

Otros que han lanzado sus nuevos temas son Post Malone con Chemical, Marlena con Miprimeravez, Xavibo y Walls con Cansado De Estar Triste, Juanes con Ojalá, Bunbury con Alaska, Leo Rizzi con Mi Maná, Inna con Que Dolor, Luna Ki, Pablo Escobarras y Limabeatz con Play Doh y Miss Caffeina con Shanghái Baby.