Un avión a Buenos Aires, el miedo y Belén Aguilera: La historia detrás de 'Dragón' de Lola Índigo

Más de dos años de trabajo, semanas de promoción incansable y un proyecto en mayúsculas después ya tenemos con nosotros El dragón, el nuevo proyecto de Lola Índigo con el que la cantante nos presentaba esta medianoche las once canciones que forman parte de esta nueva era.

11 nuevos temas en los que podemos encontrar colaboraciones con María Becerra, Emilia, Luis Fonsi y Quevedo, con quien esta misma noche lanzaba el último single hasta el momento de esta etapa: El tonto. Un proyecto muy especial que cierra con su canción más personal hasta la fecha, la que da nombre al disco y que cantaba emocionada en el evento de presentación del álbum hace tan solo unas horas.

Una historia en la que abre su corazón de par en par para hablar de sus miedos dentro de la industria, de no ser suficiente, de dejarse ahogar por la ansiedad y del autosabotaje que muchas veces nos convierte en nuestro peor enemigo, haciéndonos dragones con el pecho quemado y las alas rotas.

'DRAGÓN'

Sobre la historia detrás de la creación y composición de esta canción ha querido abrirse la andaluza en su cuenta de Twitter, compartiendo algunos detalles que la unen con una de sus grandes amigas dentro de la industria, Belén Aguilera, que ha sido fundamental para que el tema viese finalmente la luz tal y como lo conocemos hoy.

al llegar fui al estudio de Big One y la grabé, se quedó en un cajon mucho tiempo, me daba mucha vergüenza exponer asi todos los traumas y no sabia que hacer con la canción — *•.༺♡༻EL DRAGÓN༺♡༻.•* (@lolaindigomusic) April 14, 2023

"Escribí la letra de esta canción en un avión de camino a Buenos Aires, estaba probablemente en mi momento más duro desde que empecé en esto, me sentía sola, con ganas de dejarlo todo y sobre todo muy triste. Al llegar fui al estudio de Big One y la grabé, se quedó en un cajón mucho tiempo, me daba mucha vergüenza exponer así todos los traumas y no sabia que hacer con la canción" comienza explicando nuestra niña de la escuela.

hoy me despierto y leo todos los comentarios y sinceramente estoy muy orgullosa de haberme sacado esto del pecho ❤️‍🩹 gracias — *•.༺♡༻EL DRAGÓN༺♡༻.•* (@lolaindigomusic) April 14, 2023

Un día le enseñé la demo a Belén Aguilera, que me animó a darle una oportunidad, la entendió tanto como me entiende a mí, su voz y su piano me acompañan en esta canción y sin ella seguramente nunca me hubiese animado a hacer esto. Hoy me despierto y leo todos los comentarios y sinceramente estoy muy orgullosa de haberme sacado esto del pecho. Gracias". De esta manera, las armonías y el piano de la cantante catalana se pueden escuchar a lo largo de toda la canción.

Y es que la amistad entre ambas es una de las más fuertes dentro de la industria musical nacional. Lola ya colaboró con la chica del piano hace tres años con La tirita, presente en SUPERPOP. Ahora, las dos vuelven a unirse en esta preciosa balada que nos llega directamente al corazón. Lola Índigo nos abraza con sus alas de dragón y no podemos dejar de seguir disfrutando de su música. Mimi Doblas es pasado, presente y futuro de la música. Esto no ha hecho nada más que empezar.