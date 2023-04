‘El Dragón’ de Lola Índigo: todos los famosos que acudieron a la fiesta de presentación

El Dragón ya ha despertado. Lola Índigo ha lanzado su tercer álbum de estudio este viernes 24 de abril, demostrando porque es uno de los rostros más queridos de nuestra industria. ¡Y es que la estrella sabe perfectamente cómo montar un buen show!

De este modo, para celebrar el lanzamiento del disco, Lola Índigo ha tirado la casa por la ventana y ha celebrado una fiesta por todo lo alto. ¡Y menuda fiesta! Te lo contamos nosotros, que acudimos a ella y que nos quedamos deslumbrados ante la enorme Lola que nos miraba desde el mismísimo techo.

Lola Índigo celebró el lanzamiento de su álbum en Quinto Elemento: la última y exclusiva planta de la discoteca Kapital de Madrid. Por supuesto, la estrella celebró el momento rodeada de algunos de sus amigos y amigas de la profesión.

"Os quiero dar las gracias porque me parece increíble la gente que hay hoy. Estoy más nerviosa que en mi puta vida. No sé qué coño he hecho para que tanta gente hermosa esté aquí. Estoy flipando con los amigos que tengo. Los que me sufrís de cerca sabéis que me he roto la cabeza con este disco, pero estoy tan feliz", empezó diciendo la cantante.

Es entonces cuando, antes de arrancarse a cantar la balada de El Dragón, se emocionó: "Esto que he hecho nunca lo había hecho antes". Sin duda fue uno de los grandes momentos de la noche. ¿El otro? Cuando Lola invitó a Quevedo a subir al escenario para cantar El Tonto a las doce de la noche. Un momentazo.

Pero una fiesta no es una fiesta sin invitados. ¡Y menudos invitados! Nadie del star system patrio se quiso perder el evento. Te decimos todos los nombres.

Tini

La triple T no quiso perderse el evento de su amiga Lola Índigo. La argentina aprovechó su última visita a España para pasarse por el evento. Con un increíble look de trenzas, la cantante, que cantó el tema La niña de la escuela con Lola, se pasó por la fiesta.

Rodrigo De Paul

Pero Tini no fue sola. La cantante argentina acudió con su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul. El cetrocampista del Atlético de Madrid no dudó en acudir al evento del momento. La pareja más famosa del momento no dudó en celebrar el éxito de Lola.

Álvaro de Luna

Lola y Álvaro de Luna tienen una amistad muy especial. Los dos artistas colaboraron en Mañana, una de las baladas de la carrera de la granadina. Desde ese momento se hicieron muy buenos amigos. Por supuesto, Álvaro también estuvo en el evento.

Laura Escanes

Tampoco faltó su pareja. Laura Escanes acudió a la presentación de El Dragón junto a su chico. La famosa influencer catalana llevó un increíble look plateado con el que deslumbró a los presentes. Y es que los que mejor llevaron el dress code fueron los influs. Cabe recordar que en el evento había que acudir con algo plateado.

Dulceida

Otra de las reinas de las redes sociales acudió al evento. Dulceida también quiso apoyar el último lanzamiento de Lola. Las dos artistas han coincidido en varias ocasiones y no podía faltar.

Valentina Zenere

Y llegamos a los invitados que llegan directamente de Las Encinas. Valentina Zenere también estuvo en el evento. La estrella argentina, que conocemos gracias a su personaje de Isidora, también estuvo en la fiesta.

Sergio Momo

Otro chico de Élite que acudió al evento fue Sergio Momo. El actor estuvo en el evento pasándoselo en grade y apoyando a la artista.

Belinda

Por supuesto, Belinda no quiso perderse el evento. La estrella mexicana, que se encuentra en España promocionando la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, estuvo apoyando a su compañera de La niña de la escuela.

Lola Lolita

Uno de los rostros más conocidos de las redes sociales tambien se pasó por el evento. Lola Lolita llegó a la fiesta y bailó con la otra Lola durante mucho tiempo. Las dos artistas son muy amigas. De hecho, estuvieron juntas en Estados Unidos disfrutando de la despedida de Lele Pons.

Sofia Surfers

Tampoco faltó su hermana, Sofía Surfers, quien estuvo también apoyando a Lola Índigo en esta noche tan especial.

Ricky Merino

Y desde la academia de Operación Triunfo llegó Ricky Merino. El cantante, que conoció a Lola en el famoso talent musical, estuvo en representación de su edición.

Alba Reche

Alba Reche también estuvo en la fiesta, disfrutando de la presentación y apoyando a su compañera.

Belén Aguilera

¿Cómo iba a faltar Belén Aguilera en el evento? La cantante, que colaboró con Lola en La Tirita, estuvo en la fieta apoyando a su amiga. Y es que las dos artistas siempre se han apoyado mutuamente.

Vicco

Una de las artistas revelación del año tampoco faltó. Vicco estuvo en el evento. La cantante de Nochentera no dudó en pasarse.

Zahara

También se pasó por El Dragón una de las cantautoras más conocidas de la industria musical: Zahara. La cantante de Puta estuvo en la fiesta para celebrar el lanzamiento del nuevo disco de Lola.

Jedet

Obviamente no podía faltar Jedet. La actriz, que conoce a Lola Índigo desde que eran adolescentes, estuvo en el evento.

Andrea Compton

Otra de las personas que acudió a la fiesta fue Andrea Compton. La comunicadora, que ha entrevistado más de una vez a la cantante de Corazones Rotos, estuvo en el evento.