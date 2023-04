Hilario es un joven sevillano que, aunque acaba de aterrizar en el panorama musical español, lo ha hecho con mucha fuerza. Su primer single, Lagunas, está siendo todo un éxito. Tanto que incluso ha conseguido colarse en La Lista de LOS40.

Aunque por el momento solo hemos podido escuchar una canción de Hilario, el cantante nos advirtió de que en los próximos meses conoceremos más sobre su nuevo proyecto. Por eso, ¡no podemos perderle la pista! Si como nosotros quieres saberlo todo sobre la nueva promesa del pop en España, no te pierdas estas 40 cosas sobre Hilario. ¡Te lo presentamos!

Hilario - Lagunas (Videoclip Oficial)

40 cosas sobre Hilario, por Hilario

1. Nombre completo: Hilario Moya Bejarano

2. Año y ciudad de nacimiento: 24-12-1999. Sevilla

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Nací ya rodeado de música.Hay varios artistas en mi familia

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Sobre los 16 años ya empece a plantearme qué era realmente a lo que me quería dedicar y escogí la música

5. La canción que te hubiese gustado componer: Quiero decirte, de Abraham Mateo y Ana Mena

6. Un género musical en el que nunca te adentrarías: El rap,ya que es un género musical en el que me costaría transmitir lo que siento.

7. Un artista y/o una artista favoritos: Jay Wheeler, Sebastián Yatra, Ana Mena y Aitana

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: Manuel Carrasco, Pablo Alborán , Alejandro Sanz...

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: Gafas de sol, de Lérica

10. La que odies escuchar ahora mismo: No odio ninguna canción pero en este momento la que no puedo escuchar es La Bachata de Manuel Turizo, porque es una canción que me trae demasiados recuerdos

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Lérica, Abraham Mateo, Ana Mena y Aitana entre muchos

12. ¿Es un sueño o una realidad? Espero que sea una realidad ya que les admiro mucho y me encantaría que este sueño se cumpliera.

13. El músico que está en tu agenda de contactos: Abraham Mateo, Danny Romero y DePol

14. Si no fueses cantante, serías... Técnico ortopédico

15. La música para ti es... La música para mi es todo,con ella transmito y digo todo lo que siento, es mi lugar de refugio.

16. Un hobby o un deporte favorito: El tenis y el pádel

17. El/La artista que más te ha marcado: Manuel Carrasco

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: Viaje de fin de curso con amigos

19. Lo que dirías al pequeño Hilario: Que nunca deje de luchar por sus sueños,que con esfuerzo, constancia y dedicación todo se puede conseguir.

20. La red social que más te engancha: Instagram

21. La red social que más pereza te da: Facebook y Twitter

22. Una lección de vida que ha cambiado la tuya: El trabajo y la constancia

23. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: Que me hablen mientras estoy comiendo.

24. Una frase que repitas mucho: "Qué pereza"

25. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Que soy muy introvertido y me cuesta mucho relacionarme

26. Una película que te encante o te defina: Ghost

27. Algo que se te dé fatal: Hablar en público

28. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Ver películas

29. Tu personalidad: Soy tímido con las personas con los que no tengo confianza. Soy transparente, con solo mirarme a la cara ya se puede saber mi estado anímico

30. Tu recuerdo de infancia más bonito: Pasar los veranos en la playa con la familia

31. Un juguete (o juego) de infancia: La peonza.

32. Lo que echas de menos: Pasar más tiempo en mi pueblo natal ,ya que llevo ocho años viviendo en Estepona y en algunos momentos echo de menos pasar mas tiempo con la familia de allí.

33. Algo de lo que te arrepientas: De nada. Me he equivocado muchas veces pero lo considero como lecciones de la vida

34. Tu palabra favorita: Cielo

35. Una manía: Morderme la cadena que lleve puesta.

36. Tatuajes: Tengo tres tatuajes: un búho, el titulo de la primera canción que saqué (todo si es contigo) y el más especial que está vinculado a la música (yo en una ola mirando a unas estrellas y cada una seria un objetivo a cumplir)

37. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Bailar

38. Pista sobre tu próxima canción. Si es colaboración, pista del artista: La compuse pensando en una relación tóxica

39. Retos por cumplir: Poder vivir de la música y seguir alcanzando a cada vez más gente para poder cantar ante miles de personas algún día.

40. Si no fueses Hilario y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Que es extrovertido, chulo y prepotente, pero cuando lo conoces es todo lo contrario