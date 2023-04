Lola Índigo nos revela cómo surgió ‘El Tonto’ con Quevedo y lo que más le gusta de él en LOS40 Primavera Pop

Como recién salida del artwork de El Dragón, Lola Índigo se presentó anoche en el Primavera Pop 2023 de Madrid con una larga melena verde turquesa y un conjunto de dos piezas en color blanco, simbolizando la rotura de ese esperado cascarón.

Antes de subirse al escenario, la artista se puso frente a nuestros micrófonos para contarnos las primeras reacciones al nacimiento de su tercer disco, el cual tuvo lugar también ayer 14 de abril, y algunos detalles sobre él. "Es el más ecléctico de todos [mis discos]. Y aunque, en mi opinión, todas las canciones tienen este aura y esta atmósfera envolvente futurista, también creo que es muy variado: hay pop/rock, afrobeat, reggaetón, electrónica... Hemos hecho de todo, pero dándole sentido a lo que es el sonido dragón".

LOLA ÍNDIGO: su canción con Quevedo, otras posibles colaboraciones y las reacciones a 'El Dragón'

Cómo surgió El Tonto y lo que más le gusta de Quevedo

El single que acompañó al estreno del álbum de Lola Índigo ha sido El Tonto, una canción que es el resultado de una amistad de ida y vuelta entre Granada y Gran Canaria. La intérprete reveló a nuestro compañero Félix Castillo que se conocieron en la época de Cayó la noche ("no sé si normal o remix", dudó), uno de los primeros temas de Quevedo que empezó a sonar fuerte en nuestro país. "[La colaboración] surgió por colegueo, la verdad. Lo conocí en el estudio un día que estaba allí con Saiko y André, me lo presentaron y me cayó súper bien. Me pareción un niño súper tierno y ya luego me enteré que hacía música. Me escuché sus temas y me encantó", relató ante nuestras cámaras.

Pero la que fuera también La Niña nos confesó qué es lo que más le gustó de Pedro, "aparte de su personalidad, por supuesto, que es un niño adorable": su voz. "Desde el primer momento dije 'nunca he escuchado un timbre tan adictivo'", afirmó.

Un llamamiento a Karol G

Mimi fue una de las artistas invitadas a la presentación de Mañana será bonito de Karol G el pasado mes de marzo en Miami. ¿Allí el roce hizo brotar el germen de una posible colaboración entre ambas? "Me encantaría decirte que sí, pero bueno hacemos un llamamiento aquí", nos dijo. Y, además de con La Bichota, la cantante española está deseando hacer una colaboración con "alguien de su tierra", con Dellafuente.