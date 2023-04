Funzo & Baby Loud convierten el WiZink en un cielo de estrellas en su noche más mágica

Sábado y música o música y sábado. Da igual como lo mires, porque es un planazo de las dos maneras. Este sábado, Funzo & Baby Loud tenían una cita en el WiZink Center de Madrid donde habían colgado el cartel de sold out. Más de 15.000 personas esperaban al dúo al ritmo de Bad Bunny y tan solo diez minutos después de la hora fijada, ahí estaban estos dos hermanos alicantinos, dispuestos a dejarse la piel.

"¿Cómo se empieza un WiZink? El listón está alto, pero después de mucho tiempo, os traemos jaleo, lo mejor que se nos da", se escuchaba de fondo. Sin alargar más la espera, Adrián Gomis y Juan Carlos Gomis aparecían en el escenario al ritmo de To buena vibra y ahí estaba su público más fiel haciendo que el recinto madrileño temblase.

Llenar el WiZink Center de Madrid de punta a punta es algo que da vértigo y que, sin lugar a dudas, impone: "Bienvenidos a la noche más importante de mi put* vida", decía Juan Carlos dándole paso a Tú y yo. Un tema que cantaron de principio a fin junto a su indispensable banda, la misma que los acompañaba por primera vez. Malibú con piña era su siguiente hit y ahí estaban Funzo & Baby y sus 15.000 personas.

💥 Así arrancan Funzo & Baby Loud su concierto en el #WiZinkCenter. ¡LOCURA ABSOLUTA! pic.twitter.com/Hf9knxmtkr — WiZink Center (@WiZinkCenter) April 15, 2023

Pero era el momento de ponerse un poco más románticos, de sacar a la luz una de las canciones más bonitas de su álbum y, entonces, sonaba Poema: "Agradeced con quien habéis venido, decirle que lo queréis", se escucha dando paso a Ojalá te vaya bien. El cielo del WiZink se llenaba de luces que acompañaron a los hermanos de principio a fin. "Esta canción hay que dedicársela a los momentos de impotencia, hay que levantar el dedo parriba", así daban paso a Me suda la polla.

De Coldplay a Tomorrowland

Cualquiera en su sano juicio se habría sentido en un concierto de Taylor Swift, y eso que los hermanos son todo lo contrario, pero las pulseras luminosas que la organización del evento dio en la entrada fueron las que marcaron el ritmo y el mood con un amplio abanico de colores.

Así se ve el SOLD OUT de Funzo & Baby Loud en el #WiZinkCenter. ¡INCREÍBLE LA NOCHE QUE VAMOS A VIVIR! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OpOffVmWr0 — WiZink Center (@WiZinkCenter) April 15, 2023

"¿Os apetece perreo?", decía Adrián que, ante esta propuesta, su público no pudo responderle con otra cosa que con gritos. ¿Dónde te espero?, Elixir, Historia de verano y Poca Suerte, así continuaba esta cita musical que desde hace dos meses había agotado las entradas, quizás eso es lo que hizo que la Energía de su público no bajase la guardia en ningún momento. Pero es que, si además de llenar un WiZink, sumas 500 mil reproducciones, ¿así quien no te baila una Bachata?

Su público estaba receptivo y al ritmo de PUM, no había hueco que no temblase. Kelejodan y Pisar el acelerador fueron los siguientes temas que Funzo & Baby interpretaron. Entonces avisaron que no habían venido solos, pero su invitado se hizo esperar y era el turno de Hoy es ese día. Reventar la ciudad es lo que querían en su primer WiZink y, aunque Walls no pudo estar presente, no dudaron en mandarle un saludo.

No superan los 30, pero son aptos para todas las edades

"Mi canción favorita, la más bonita. Ojalá esa persona estuviera aquí", así presentaban Si tú supieras y Qué bonito fue, porque bonito fue lo que nos hicieron vivir anoche. Daba igual si teníamos 18, 30 o 50 años, anoche fue imposible no sentirnos unos Jóvenes no tan locos.

Una noche mágica, donde más de 15.000 personas no se quisieron perder esta cita, pero que esperaban con ansias dos de sus canciones más icónicas. Y como lo bueno siempre se suele dejar para el final, ahi estaba Pole junto a Funzo & Baby Lound para interpretar Batmóvil, despidiéndose haciéndonos sentir Inmortales.