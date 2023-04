Hens estrena su segundo álbum No me odio tanto con cuatro conciertos seguidos

Hens acaba de publicar su segundo álbum de estudio bajo el nombre No me odio tanto. Un proyecto de doce canciones que recorre las emociones y vivencias del artista. Letras rotas y profundas basadas en el desamor y experiencias propias que nos hace empatizar con él. A través de este disco, somos capaces de hacernos una idea de cómo se siente y los problemas que le han llevado a componer estas canciones.

Un disco muy íntimo y sincero desde el título, donde los excesos están presentes a lo largo del álbum. Por ejemplo: "Tengo más ganas de beber que de besarnos" es una frase que escuchamos en el tema Me da igual.

El desamor forma parte de la temática principal y se observa en temas como Ya no me enamoro, canción en la cual el estribillo dice: "Ya no me enamoro, prefiero estar solo " "Cuando no estás, llueve todo el verano". La tristeza y melancolía también aparecen constantemente en temas como Roto o Aunque estoy mal.

El sonido principal del disco es rock, aunque claramente bebe del pop-punk y deja claras las influencias de grupos icónicos como The Offspring, Green Day o Blink 182. Sin embargo, no es un sonido antiguo, ya que Hens también se refugia en artistas muy innovadores como MGK, Post Malone o Lil Peep. En ellos vemos reflejados esta nueva etapa más oscura de Hens que ha sabido reflejar su dolor y angustia interior en cada tema. A pesar de ser un estilo propio, a lo largo del álbum observamos referencias constantes. Por ejemplo, en el tema Tu lado de la cama, ese riff inicial recuerda bastante a la oscuridad del emo-trap o el emo rock aunque luego divague por otros sonidos. Un progreso musical increíble en el artista. También podemos observar lo mismo en el inicio de Alguien pa ti. Está claro que este trabajo es una apuesta más arriesgada.

Predominan las guitarras eléctricas cañeras pero los combina a la perfección con riffs íntimos, melódicos y románticos. Las baterías fuertes nos acompañan a lo largo del disco ofreciendo potencia y fuerza a las canciones. Una maravilla auditiva de la mano de la producción de Pablo Rouss, el productor de confianza de sus últimos proyectos y de medio panorama musical como Marlon, Walls, Belen Aguilera y muchos más.

Cuatro conciertos, cuatro ciudades

“NO ME ODIO TANTO” mi segundo disco 💿 el 14 de abril disponible en todas partes pic.twitter.com/7P9deR1c8I — henssss (@hensss_) February 6, 2023

El álbum ya está disponible en plataformas digitales y, para promocionar este estreno, Hens ha decidido hacer una gira sorpresa por cuatro ciudades principales de nuestro país: Barcelona, Zaragoza, Valencia y Madrid. Esta última en la sala Changó, en la que más de 500 personas se juntaron para disfrutar de un concierto fuera de lo común. Además de su nuevo repertorio, cantó temas míticos como Dos días al mes junto a Delgao, o Tan Vacío y Me encantas con Walls.

La sala se vino abajo con estos temas y sorprendió como cantaron Me has roto el ciclo del sueño, una canción que apenas llevaba un par de días fuera y que los fans la cantaron de principio a fin.

Sin lugar a dudas, es uno de los artistas más grandes de la nueva ola de cantantes y se ha consolidado con un sonido moderno que, a su vez, pcuenta con bases de la música de nuestra infancia.

El futuro gran hito de Hens: El Wizink center 2024

Este verano Hens estará inmerso en una gira de festivales por los principales escenarios del país. Sin embargo, su gran hito ocurrirá el próximo 23 de febrero de 2024. Ni más ni menos que Hens será el primer artista urbano de la nueva ola en hacerse un Wizink Center en solitario. Una gran noticia para la industria musical que está llena de talento joven con ambición y que gracias al esfuerzo y al sacrificio está cumpliendo sueños.