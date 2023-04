Casi un año después de su fractura de Peroné, Belén Esteban vuelve a lesionarse

Casi un año ha pasado desde que Belén Esteban se caía en pleno directo mientras Sálvame hacía una simulación de una prueba de Supervivientes. Una fractura de tibia y peroné que le llevó a pasar por quirófano y a estar durante varios meses de baja para recuperarse.

Cuando pensábamos que ya había olvidado ese trágico accidente, la colaboradora ha vuelto a sufrir un percance. Sin embargo, y para sorpresa de todos, esta vez ha sido mientras se encontraba en Tenerife disfrutando de unos días de descanso con su marido, Miguel. Las buenas temperaturas, disfrutar del solecito que nos ofrece la isla, el cielo azul y una perfecta compañía... todo parecía salir a pedir de boca, pero ha tenido tan mala suerte que se ha reto el dedo de un pie y, por si nos pareciese poco, ha sido justo en la pierna que se lesionó.

Tras diez días de lo más felices, Belén Esteban, la reina del gazpacho y de las patatas fritas, ha anunciado en redes sociales, no sin antes advertir de que no se asustasen, que se ha roto el cuarto dedo de su "pierna mala".

Más allá de caerse fue saliendo de la piscina en la que se dio un golpe sin querer y se lo ha fracturado, ¡y vaya si se lo ha fracturado! No obstante, ha querido asegurar que ya ha ido al médico y que se lo ha "unido al de al lado porque no tiene otra solución", decía recalcando que está más fresca que una lechuga aún con su pie morado.

Así han sido sus vacaciones en Tenerife

Más allá de darnos esta mala noticia, Belén Esteban ha querido asegurar que no se imaginan sus seguidores lo feliz que es allí, aunque no lo tenemos tan claro, pues no hay más que ver la galería de imágenes que ha compartido (omitiendo la última) para aprobar esa afirmación.

La colaboradora de Sálvame ha querido compartir en primer lugar un vídeo en la piscina donde se le veía de lo más feliz gozando de un baño refrescante. Siguiendo de ese vídeo que ha compartido con el que ha conseguido crearnos la necesidad de irnos de vacaciones, también ha publicado una imagen en un chiringuito y una instantánea con su chico.