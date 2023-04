¿Cuántos talents musicales hay en la televisión? Seguro que te vienen un montonazo. ¿Cuántos de ellos aprecian y abordan la música urbana? Ahí la cosa ya empieza a reducirse hasta un solo número: uno. La firma ha llegado a Netlix para convertirse en el primer concurso de música urbana donde artistas de la talla de Rauw Alejandro, Tainy, Yandel, Nicki Nicole y Lex Borrero intentarán encontrar la próxima superestrella de la música urbana. Vamos, un Operación Triunfo, pero a lo urbano.

La serie fue estrenada en la plataforma el pasado 4 de abril con una primera parte y dos semanas después lanzó la segunda, donde se desvelaba el nombre de la persona ganadora (pero en esta pieza no os vamos a hacer spoiler).

Para poder charlar sobre este programa (tan necesario para los tiempos que corren donde la música urbana se posiciona como una de las más escuchadas del mundo), quedamos con Tainy (uno de los productores más importantes del mundo) y Lex (creador del formato que ya ha trabajado en otras grandes producciones televisivas como el reality Los Montaner).

Pregunta (P): Llega La Firma, que sin duda es un proyecto muy original. ¿Cómo nace la idea?

Lex: La idea nació hace dos años. En febrero antes de que empezase la cuarentena. Quería entrar al mundo de la televisión y reinventar los shows musicales. Pienso que habían perdido mucho de todo aquello que los hacía increíbles. Antes te ponías super feliz cuando un artista ganaba. Hoy es más sobre los jueces. Yo quería volver a ese sentimiento de felicidad de cuando yo los veía. Shows como Making a band. Lo que quería traer eran tres elementos. El primero era ver cómo nacen esos artistas. El segunda era no solo ver a gente con talento y que puede cantar, también personas que son artistas. Y tres era tener ese momento maravilloso de televisión. De ahí salió lo del contrato. Además, no había programas de música urbana.

Tainy: Lex fue el que tuvo la idea como tal. Cuando me enseño lo que tenía en mente, me sumé desde el principio. Como persona que veo shows, cuando me llegó la idea vi algo distinto. Al ser un productor, quería mostrar todo el proceso que hay detrás de un artista. Me encantó formar parte de este nuevo proceso.

P: Es verdad que muchos talents musicales no vemos mucho reguetón. ¿Le ha dado la espalda la televisión a este género?

Lex: Yo pienso que al final el negocio de la televisión está muy anclado en la tradición. Reinventar algo les cuesta mucho más. En el negocio de la música, sacas canción cada viernes y puedes empezar a ver un cambio. Se transforma todo mucho más rápido. Yo tenía miedo de ver cómo este formato impactaba a los espectadores. Pero al final te das cuenta de que la música urbana está impactando al mundo y que solo era cuestión de tiempo que apareciese un show como este.

P: ¿Estuvo siempre pensado que fuesen Nicki Nicole, Yandel y Rauw Alejandro para colaborar en el programa?

Tainy: Como todo proceso, Netflix tenía una lista con los artistas que quería. Ahí empezamos a ver quién podía. Teníamos otros artistas que nos parecían muy bien. Filamos en abrul de 2022 y es un tiempo donde la mayoría de los artistas están girando. Fue complicado. Pero me encanta cómo ha quedado. Con las personalidades de estos artistas. Necesitábamos un productor, ¿y qué mejor que Tainy? Que es el mejor productor del mundo. También una leyenda como Yandel, porque no es fácil llegar ahí. Era perfecto. También alguien que supiese lo que es explotar a través de las redes sociales. Y eso es Nicki. Y Rauw estaba en el crecimiento de ser la estrella que es hoy. Tuvimos el pack perfecto de jueces.

P: Tainy, es verdad que la figura del productor apenas aparece en los talents musicales, ¿por fin se le está dando la importancia al productor que se merece?

Tainy: Para mí es algo diferente que no había visto en los otros programas. Poder ver la creación de un tema. Al final es la unión de un artista y un productor. Así la gente va a poder ver cómo es el proceso. El público también va a poder ver lo mucho que puede ayudar un productor a que su canción tenga ese sentimiento y energía que estás buscando. Son muchas cosas. Yo también quería aportar por mi parte. Para mí es genial aportar a nuevo talento.

La Firma ya está disponible en Netflix.