Muere el gran pianista de jazz Ahmad Jamal a los 92 años a causa de un cáncer

Ahmad Jamal, pianista y compositor estadounidense de jazz, ha fallecido este domingo en su vivienda en Ashley Falls, en el estado de Massachusetts. Tenía 92 años.

La viuda de Jamal, Laura Hess-Hey, confirmó su muerte, informó The Washington Post, mientras que su hija Sumayah Jamal le dijo al periódico The New York Times que la causa fue el cáncer de próstata que padecía.

En el transcurso de ocho décadas de carrera profesional, Jamal tuvo una imaginación creadora y una hechizante y minimalista manera de entender el instrumento con la que hizo historia del jazz durante su edad dorada. Su estilo se describe como basado en la sorpresa, las rupturas, el uso de los silencios, con acentos románticos, con un fraseo a la vez dinámico y ligero.

Ahmad Jamal ha fallecido a los 92 años a causa de un cáncer de próstata. / David Redfern/Redferns via Getty Images

Nacido como Frederick Russell Jones en Pittsburgh, Estados Unidos, en julio de 1930, a los tres años comenzó a tocar el piano y, cuatro años después, inició sus estudios formales. Al unirse al sindicato de músicos, con 14 años, el pianista Art Tatum le elogió indicando que tenía "un gran futuro". En la década de 1940, durante la revolución del estilo musical bebop, ayudó a atraer a un público más amplio al jazz.

En la década de los 50, dirigió varios tríos y cuartetos hasta que se instaló en un trío con el bajista Israel Crosby y el batería Vernel Fournier, quienes lazaron At The Pershing: But Not For Me (1958), que se trata de una de las grabaciones más populares e influyentes de la historia del jazz. Este trabajo marcó el comienzo de su éxito, pues estuvo más de 100 semanas en la lista Billboard, el ranking estadounidense de los títulos más populares y según el New York Times, se convirtió en uno de los discos instrumentales más vendidos de la época.

Lanzó hasta tres álbumes al año a finales de 1960 y principios de 1970, registrando más de 60 a lo largo de su carrera, en lo que The Times llamó un "catálogo repleto de joyas". Uno de ellos, The Awakening (1970) fue ampliamente aclamado por la originalidad del mismo según los estándares del jazz.

R.I.P. Ahmad Jamal, July 2, 1930 - April 16, 2023. Here he is performing “Ahmad’s Blues” with Israel Crosby on bass and Vernel Fournier on drums in 1959. pic.twitter.com/5saE7ZP1CZ — Dust-to-Digital (@dusttodigital) April 17, 2023

Asimismo, el pianista afroestadounidense ha compuesto música para bandas sonoras de varias películas y ha fundado varios sellos discográficos.

Durante su trayectoria profesional, ha ganado innumerables premios, entre ellos la prestigiosa distinción Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2007 y un premio Grammy por toda su carrera en 2017.

Los medios de noticias musicales en Francia y Reino Unido también informaron sobre su muerte. Jamal era amigo de grandes de la música como el trompetista y compositor estadounidense de jazz Miles Davis; Ahmad Jamal influyó en su trabajo y en el de otros músicos, incluido el pianista McCoy Tyner. "Toda mi inspiración proviene de Ahmad Jamal", afirmó Davis en The New York Times.

En una entrevista con The Times a fines del año pasado, Jamal dijo: "Sigo evolucionando cada vez que me siento al piano". "Todavía se me ocurren algunas ideas nuevas", agregaba.