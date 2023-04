Bob Dylan publicará disco y largometraje de 'Shadow Kingdom'

El cantante estadounidense Bob Dylan publicará el próximo 2 de junio un nuevo álbum y el 6 de junio un largometraje, ambos del concierto Shadow Kingdom que ofreció en julio de 2021 en Santa Mónica.

Las 14 canciones que el músico interpretó aquella noche y que fueron cuidadosamente seleccionadas, se incluirán en un álbum en vivo bajo el mismo nombre que el filme, gracias a Columbia Records y Legacy Recordings, que, como adelanto, han lanzado el single Watching the River Flow, siendo esta la primera vez que Dylan tocaba la canción en siete años, la cual fue estrenada originalmente en 1971.

Cuando se anunció el recital, Dylan había prometido "algunas versiones de canciones de su extensa y reconocida obra, creadas especialmente para este evento".

Watching the River Flow

El nuevo trabajo del veterano artista, que el año pasado estuvo envuelto en una polémica por vender ediciones especiales de su último libro The Philosophy of Modern Song con su firma falsificada por una máquina, se podrá adquirir tanto en CD como en vinilo, además de poder descargarse en línea.

El artista, que fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2016 por las letras de sus canciones, interpreta en este disco versiones de antiguas canciones como Queen Jane Approximately (1965), The Wicked Messenger (1967), Forever Young (1974) o It's All Over Now (1985), mientras está acompañado por el guitarrista Buck Meek, la bajista Janie Cowan y el acordeonista Shahzad Ismaily.

Originalmente, Shadow Kingdom fue presentado como un evento cinematográfico para ver en línea y fue emitido en directo el 13 de junio de 2021.

Bob Dylan fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2016. / Jo Hale/Redferns

De gira 'phone free show' por España

La publicación del nuevo disco y el largometraje coincide con una gira mundial que arrancó en 2021 y que concluirá en 2024. Bob Dylan, que el próximo 24 de mayo cumplirá 82 años, ofrecerá varios conciertos en nuestro país con motivo de su gira Rough and Rowdy Ways Tour. En concreto, el compositor estará en Madrid los días 7 y 8 de junio en el festival Las Noches del Botánico; después recalará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) para posteriormente continuar la gira el día 13 en Granada, en el marco de la 72ª edición del Festival Internacional de Música y Danza.

Asimismo, el 15 de junio acudirá a Alicante; el día 17 en Huesca; 18 y 19 de junio en Donostia en el auditorio Kursaal; el día 21 en Logroño y, por último, los días 23 y 24 en Barcelona dentro del Guitar BCN, en el Liceu.

Bob Dylan vuelve así a España con un repertorio centrado en su trigésimo noveno álbum de estudio Rough and Rowdy Ways. Estos conciertos son phone free show, lo que significa que los teléfonos no estarán permitidos en la sala durante el concierto. Las entradas están ya a la venta.