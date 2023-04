María Isabel comparte un vídeo cantándole a su hija un tema suyo con Álex Casademunt y el final es muy emotivo

“Hoy hace 2 meses que tengo a Daliana entre mis brazos… no se me ocurre mejor forma de celebrarlo que esta… Podría decir mil cosas de esta canción… En primer lugar, esta canción es para todas las madres… pueden escuchar la letra 🤍 En segundo lugar… ser madre es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida… Daliana es una niña muy especial y ella también me hace sentir así…”, escribía María Isabel junto a un vídeo en el que podemos verla cantando a su hija a la que sostiene en brazos.

“Y en tercer lugar esta canción es de Álex Casademunt y mía…. Siempre la cantábamos juntos… 🥹 y sé que él estará orgulloso donde quiera que esté viendo cómo se la canto a mi bebé!”, aseguraba con nostalgia.

“Por último… esta canción forma parte de mi primer disco, ese que marcó toda una generación…. Le debo tanto a esta canción que no había una mejor para este vídeo… Por todas estas cosas… el final del vídeo fue así… Gracias vida, por todo lo bueno que me has dado y me sigues dando!”, contaba. Y lo cierto es que el final es muy emotivo.

La realidad del postparto

La cantante dio a luz a su primera hija el pasado San Valentín y poco a poco ha ido adaptándose a su nueva vida. De hecho, este fin de semana abría una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores que querían saber qué tal estaba siendo la adaptación.

“Al principio recuerdo que lloraba todo el día, eran demasiadas emociones juntas, y nadie nos cuenta cómo es el postparto real… Me costó adaptarme a mi nueva vida… al principio un bebé llora y no sabes qué le pasa, a la semana… sabes exactamente lo que le ocurre! Todo es un proceso de adaptación…”, aseguraba.

“A la semana yo ya estaba adaptada, me hice a mi nueva vida, una cosa muy importante… la organización con Jesús, eso ha sido lo mejor!”, añadía.

“No cambio por nada del mundo mi vida de ahora… De hecho… me pregunto cómo pude estar sin ella antes! Ya Daliana sonríe mucho y verle esa carita… me tiene loca!”, terminaba diciendo para después explicar que si no enseña la cara de su hija es porque quiera que sea ella quién escoja si quiere ser una persona pública o no. “Si ella conforme va creciendo quiere salir en redes, pues ya veríamos”, admite.

María Isabel habla de su maternidad. / @mariisabelamqs / Instagram

Está claro que se encuentra feliz en esta reciente maternidad.