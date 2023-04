Los males de Rosalía en el Coachella: “La gracia es que nadie lo note”

En las últimas 24 horas todo el mundo ha estado hablando de lo mismo: la brutal actuación de Rosalía en el Coachella. La cantante, consagrada como un icono mundial gracias a su álbum Motomami, volvió a subirse al escenario de uno de los festivales internacionales más importantes del mundo y arrasó con un show que ha trascendido en las últimas horas.

Sin embargo, a pesar del show y la intervención estelar de Rauw Alejandro, la cantante lidió con unos cuantos males antes y durante su espectacular performance en el Coachella Festival. Ha sido la propia Rosalía la que ha contado los problemas que tuvo a través de su otra cuenta de Instagram.

Los males de Rosalía

Para empezar, Rosalía salió al escenario del Coachella con un buen gripazo. "Cocachella no fue fácil cantando con gripe, pero sobrevivimossssssssss", escribió en el pie de una foto en la que la cantante aparecía durante un ensayo y con la mascarilla a medio poner. Ella siempre pendiente de que no le pase nada a su equipo.

Pero la gripe no fue el único mal al que tuvo que hacer frente. A los incondicionales fans de Rosalía les encantó el outfit elegido para su concierto. Sin embargo, esas tiras que colgaban del vestido eran de lo más incómodas, tal y como relató en otro post: "El traje monísimo, pero todo el rato se me enredaba con el pelo las mangas me daban en la cara". Y añadió: "En fin, en el escenario haciendo todo tipo de peripecias en estas circunstancias, pero la gracia es que nadie más lo note eeeejejejjje". Para colmo, a Rosalía le tocó comer tierra literalmente. Es lo que tiene cantar en un desierto de California. "Primera vez bailando con 40 bailarines con el polvo del desierto azotando heavyyyyy, pero rompimos. Os quiero chicos, merci", comentó la intérprete de Beso en su última publicación de @holamotomami.

A pesar de las adversidades, Rosalía demostró porque ahora mismo es una de las figuras más importantes de la escena internacional. Ahora solo queda verla conquistado un escenario tan brutal como el de la Super Bowl. ¡Esperemos que ocurra pronto!