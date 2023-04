Los mejores momentos de los 25 años de fama de Belén Esteban

Hoy en Anda Ya hemos hablado de uno de los grandes personajes de la televisión en España. Un icono de la tarde y alguien que ya es historia de la pequeña pantalla. Una mujer que lleva 25 años siendo portada de los medios, la 'princesa del pueblo', Belén Esteban.

Esta fantástica andayera, querida y odiada a partes iguales, cumple un cuarto de siglo en televisión y para felicitarla, hemos preparado un repaso de algunos de los mejores momentos que nos ha dejado en sus 25 años de fama.

Cristina Boscá y Dani Moreno, El Gallo, son fans incondicionales de la colaboradora porque, con cualquier cosa, consigue sacarte una sonrisa. Y es que, eso es lo que más nos gusta en Anda Ya, hacer reír a nuestros oyentes. Por eso, y porque sabemos que se van a divertir mucho, hemos preparado este especial Belén Esteban.

La polifacética Belén Esteban

La copresentadora de Sálvame canta y saca fuerzas hasta cuando no le quedan. No tiene complejos y tampoco vergüenza, por eso no le importó darlo todo y cantar por Rosalía estando afónica.

Otro de los campos que ha tocado, dejando momentos para el recuerdo, es el de los idiomas. Como ha dicho en más de una ocasión, "no entiende ni papa de inglés", pero tiene un talento innato para conseguir que la entiendan.

La artista ha dado un exitoso salto al mundo empresarial gracias a su marca, 'Sabores de la Esteban', y una selección de artículos que prácticamente vuelan en los supermercados. Es capaz de vender su ya especial salmorejo hasta en catalán.

Belén Esteban, una andayera más

Son muchos los momentos que nos ha regalado Belén Esteban dentro y fuera de la pequeña pantalla. Pero Dani Moreno, El Gallo, tiene un momento favorito, puedes descubrirlo en el siguiente audio.

Anda Ya - 18-04 Repasamos los mejores momentos de Belén Esteban en sus 25 años

Y no ha sido su única experiencia en Anda Ya. Es tan andayera que también ha hecho una broma con San Bernardino al pobre Miguel, pero eso ya para el próximo especial. Aunque no está tan presente en la televisión, se sigue demandando su presencia casi como el primer día.

Actualmente "la princesa del pueblo" está grabando su segunda película, así que me da que tenemos Belén para rato...