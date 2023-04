Laura Escanes, tajante con todo el equipo de ‘Sálvame’: “Dais asco ”

Hay límites que no se deberían cruzar, y de eso no tenemos dudas. Sin embargo, lo que ha vivido hoy Laura Escanes ha hecho que la propia influencer estalle en sus redes sociales y no se corte ni un pelo a la hora de ponerle las cosas claras a todo el personal de Sálvame.

La creadora de contenido está volcada en su vida laboral y este martes era pillada junto a un equipo de trabajo en el que se encontraba Juan Avellaneda participando en una grabación en la que llevaba un look vaquero con falda y chaqueta a conjunto, una camiseta blanca y unos patines con un discman para escuchar música, por lo que todo podría apuntar a que estaba grabando un anuncio..

La joven, con total naturalidad, se ha agachado para aprovecharse los cordones de los patines que llevaba cuando un descuido ha hecho que los paparazzis allí presentes le tomasen unas imágenes en las que se le veía la ropa interior.

Poco han tardado en sacar esas instantáneas a la luz y, como no podía ser de otra manera, Laura Escanes se ha enfadado y ha reventado en su perfil de Instagram con un mensaje claro, directo y muy tajante.

Laura Escanes se enfada en redes. / Instagram @lauraescanes

"Señores directores de Sálvame, presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia", escribía. "Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una buena idea publicar estas fotos, ¿con qué intención?", preguntaba Laura que no ha dudado ella misma de compartir el contenido de esos robados para que todo el mundo entendiese su enfado.

Sin pelos en la lengua, la influencer ha afirmado que no tenía más nada que comentar, aunque si que ha querido compartir un último mensaje: "Dais asco. Y luego vais de feminista. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante", zanjaba.