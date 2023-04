UB40 actuarán el 30 de julio en Marenostrum Fuengirola

El grupo de música pop, reggae y dub nacido a finales de la década de los 70 en Birmingham, UB40, actuará el 30 de julio en el Castillo Sohail de Marenostrum Fuengirola, un enclave único situado a orillas del mar.

Las entradas estarán a la venta este jueves 20 de abril a las 12:00h en planetevents.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. No obstante, desde mañana miércoles a las 12:00h habrá una preventa en planetevents.es para sus usuarios registrados.

UB40, cuyo nombre proviene de un formulario oficial para el subsidio por desempleo, se formó en 1978 y temas como Can't Help Falling In Love o la versión de Red Red Wine de Neil Diamond les impulsaron a la fama en la década de 1980.

Formada por miembros de raíces jamaicanas, inglesas, galesas, escocesas y yemeníes, UB40 siempre destacó por su compromiso social y político, vendiendo más de 70 millones de discos en todo el mundo. Poseen una carrera de más de 30 años de duración en la que han conseguido más de 50 éxitos. A día de hoy el grupo sigue activo, aunque en el 2008 se marchó su entonces vocalista, Ali Campbell, al que más tarde se sumaron Astro y el teclista Michael Virtue.

UB40 en 1983. De izquierda a derecha: Astro (Terence Wilson), Norman Hassan, Brian Travers, Ali Campbell, Earl Falconer, Jimmy Brown, Robin Campbell y Mickey Virtue. / Michael Putland/Getty Images

Ahora regresan para presentar en directo su último trabajo, Bigga Baggariddim, un álbum de colaboraciones de reggae publicado en 2021. Y es que más de 35 años después del LP original, Baggariddim (1985), UB40 se han reunido con artistas que aparecieron en el mismo, además de con nuevos talentos que cantan y pinchan sobre cortes de los mismos ritmos y que abarcan cuatro continentes y siete décadas de experiencia: House of Shem, Tippa Irie, BLVK H3RO, Inner Circle, Pablo Rider, KIOKO, Gilly G, Slinger, Winston Francis, Leno Banton y General Zooz (Reggae Rajahs).

"Es una progresión natural del Baggariddim original, solo que más internacional, y un compañero perfecto de nuestro álbum de 2019, For The Many, porque utiliza los mismos ritmos y pistas de acompañamiento, pero presenta a algunos de los amigos del reggae que hemos conocido y con los que hemos trabajado en todo el mundo" afirma Robin Campbell.

Sin duda, un concierto que recordará al espectador el poder atemporal y evolutivo del reggae.

UB40 ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. / Imagen promocional

En bancarrota

En el año 2011 un juzgado de Birmingham declaró a Brian Travers, Jimmy Brown, Terence Oswald 'Astro', Norman Hassan y Robin Campbell en bancarrota, lo que permitía a las autoridades quedarse con sus propiedades si con ellas pueden hacer frente a las deudas de la banda.

Fue, precisamente, la desastrosa gestión financiera del grupo lo que hizo que Ali Campbell decidiera abandonar la formación en 2008. Su representante dijo que los hechos han demostrado que tenía razón. El cantante explicó que los miembros de UB40 derrocharon la mayor parte de su fortuna en la década de los 80, cuando estaban en la cresta de la ola "viviendo en hoteles de cinco estrellas". Aun así, aseguró que no toda la culpa es de los miembros del grupo: "UB40 ha sido saqueada por la gente de su alrededor".