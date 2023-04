Tricicle, Premio Max de Honor 2023, por más de 40 años de risas

Los integrantes del grupo de teatro gestual Tricicle recibieron ayer el Premio Max de Honor 2023, el mayor galardón al talento entre los profesionales de las artes escénicas de España.

En el escenario del Gran Teatro Falla de Cádiz, los componentes de la icónica compañía catalana, Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans, agradecieron que los Max decidieran otorgar un premio al humor, "el hermano pobre" de las artes escénicas, según dijo Mir.

Los Tricicle, que aprovecharon para reivindicar la necesidad de "una dosis diaria de risa", ha recibido este galardón por parte de la Fundación SGAE en reconocimiento a su trayectoria "por su espléndida y prolífica carrera, repleta de éxitos, hasta llegar a ocupar un lugar destacado en la historia de las artes escénicas; por crear un lenguaje escénico y un sello propios, de carácter universal; por su maestría y su genialidad en el arte del mimo, y por ennoblecer y encumbrar tanto la comedia como el teatro gestual, haciendo reír a millones espectadores de todo el mundo".

La compañía, que se ha despedido de los escenarios tras más de 40 años de trayectoria, cree que recoge este reconocimiento "en nombre de toda la gente que se dedica al humor".

Los integrantes del grupo de teatro gestual Tricicle recibieron ayer el 'Premio Max de Honor 2023'. / Nacho Frade/Europa Press via Getty Images

"En un mundo tan lleno de malas noticias, de guerras, de dramas, me siento enormemente feliz de haber dedicado mi vida a hacer reír a la gente, y, sobre todo, al lado de estos dos monstruos", con una compañía que ha demostrado que el humor gestual "es universal", dijo Carles Sans.

Y en esa reivindicación del humor, deseó que cada país tuviera "un ministerio del humor que garantizara a los ciudadanos una dosis diaria de risa", porque así "la vida sería mucho mejor".

Joan Gràcia agradeció este premio al público y a sus dos compañeros de la compañía: "Me han hecho crecer. Yo he crecido, hasta 103 kilos exactamente. A mí en realidad el teatro no me gusta, a mí lo que me gusta es comer y beber bien y gracias a las giras he disfrutado de los mejores manjares y los mejores vinos".

"Nos estaban guardando el Gordo de Navidad"

En una entrevista de Europa Press en febrero, los tres componentes aseguraron que a lo largo de su carrera no han recibido muchos premios: "Hemos sido poco premiados, pero hemos tenido la suerte de haber sido premiados por el público, con los espectáculos siempre llenos, las críticas han sido buenas. No podemos estar enfadados con el entorno del teatro", decía Gràcia.

El trío fundó Tricicle en 1979 en Barcelona. / Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images

Por ello, ha considerado que este Max de Honor es merecido, recordando que no habían sido nominados en las ediciones pasadas con sus espectáculos, pero que "estaban guardando el Gordo de Navidad, el Max de Honor a la trayectoria", que reciben encantados y con el que se sacan la espina.

43 años de humor

El pasado mes de diciembre, los cómicos se despidieron de los escenarios de manera definitiva después de mas 40 años con la última función de su espectáculo de despedida Hits-Chimpun! en el Gran Teatre del Liceu en Barcelona, donde alcanzaron el sold out y donde recibieron el apoyo de multitud de rostros conocidos, compañeros de profesión y amigos que no quisieron perderse esta histórica función.

Tricicle durante su última actuación, el 4 de diciembre de 2022, en el Gran Teatre del Liceu en Barcelona. / Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images

El trío fundó Tricicle en 1979 en Barcelona, en plena explosión del teatro gestual. A lo largo de su trayectoria, han realizado más de 6.200 representaciones, han visitado más de 400 teatros en 20 países de todo el mundo y han asistido más de 4,2 millones de espectadores.