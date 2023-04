David Bisbal desvela la gran novedad de ‘Me siento vivo’ en LOS40 Primavera Pop: “Nunca antes lo he hecho”

Como cumplir 20 años en la música no es algo que se celebre todos los días, David Bisbal no dudó en subirse al escenario de LOS40 Primavera Pop en Madrid para continuar la fiesta de su longeva carrera.

El almeriense interpretó Ajedrez, el primer adelanto de su próximo disco Me Siento Vivo. Un proyecto que verá la luz este año y que es reflejo de su actual momento vital. "Me hace sentir vivo mi familia, la vida misma, mi relación con todos vosotros —los medios de comunicación—, trabajar con mis compañeros de la discográfica, los clubes de fans... Pero, sobre todo, sin ninguna duda, lo que más fuerza me da es mi propia familia y las cosas cotidianas de la vida", destacó a nuestro compañero Félix Castillo.

DAVID BISBAL: Disco 'Me siento vivo' y sus colaboraciones más internacionales

La gran novedad de Me siento vivo, en la gira

Sobre el álbum, Bisbal aseguró que "está espectacular". "Ya no solamente son las canciones que vienen con este sentido más ochentero y noventero, funky, pop... Hace mucho tiempo que no tenía unas baladas tan brutales".

"Por primera vez, voy a hacer algo que nunca antes he hecho", comenzaba desvelando. "Cuando empiece la gira por España —que lo hace en junio—, voy a cantar canciones que estarán dentro del disco, por lo que los fans van a descubrirlas antes en la gira... Y eso me emociona porque es algo diferente".

Sus colaboraciones más internacionales: ¿se habría visto en la Súper Bowl?

Le recordamos al artista Hate that I love you, su colaboración con Rihanna, —"Estaba guapísima esa canción", indicó—, y no pudimos evitar preguntarle por una de las grandes cuestiones de la noche: ¿se vio en algún momento en el Half Time Show de la Super Bowl de la de Barbados? "Me hubiese visto, pero, evidentemente, para vitorearla [a RiRi]. La Super Bowl es un sueño inalcanzable para muchos artistas. Está a la mano de todos esos artistas grandes que se conocen en todo el mundo", explicó.

"Pero lo que es cierto es que ha sido un privilegio cantar con Rihanna, Miley Cyrus, Carrie Underwood y un montón de artistas americanos que decidieron en su momento juntar su música con la música en castellano, de nuestro país o del continente latinoamericano, que ahora mismo está en muy buena forma", añadió sobre otras de sus grandes colaboraciones internacionales.