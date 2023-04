5 artistas con propuestas increíbles que no te puedes perder en el Primavera Sound 2023

El Primavera Sound es uno de los festivales más importantes de nuestro país. Este año, por primera vez tendremos la suerte de vivirlo en dos ciudades: Barcelona y Madrid. El cartel cuenta con artistas de la talla de Kendrick Lamar, bandas icónicas como Blur o fenómenos como Rosalía.

Sin lugar a dudas será un festival perfecto para los amantes de la música, pero, no podemos dejar que los cabezas de cartel opaquen a los artistas emergentes con los que también comparten cartel.

En muchas ocasiones, los escenarios y artistas más pequeños son más divertidos que los grandes, ya que no hay tantas aglomeraciones y se puede disfrutar de un show más cercano, ya que las grandes actuaciones casi siempre las vemos de lejos.

Por ello, desde LOS40 queremos recomendaros a estos 5 artistas emergentes que actuarán en el Primavera Sound.

La primera artista que vamos a comentar es Judeline. La andaluza brilla con luz propia, es una cantante de esas que marcarán un antes y un después. A parte de ser la abanderada de Rosalía, su música difiere entre el flamenco y el trap. Una mezcla sensacional marcada por su dulce voz. Su último EP Tánger y Zahara acumula millones de reproducciones y la consolidó como uno de los talentos jóvenes más potentes de España. La artista tiene tan solo 19 años. En Tánger sampleó el "Para que tu no me llores así" de Carmona y Alejandro Sanz, un claro ejemplo de lo que trata de conseguir con su música, juntar a las mejores generaciones de artistas, la música popular y elevarla a un nivel superior sin perder la esencia propia. Podremos disfrutar de Judeline en el Primavera Sound tanto en Barcelona como en Madrid el próximo 3 y 9 de junio respectivamente.

El segundo artista a comentar es La Paloma, una banda madrileña de noise pop. Un grupo de amigos que formaron una banda que está predestinada a liderar los festivales de los próximos años. Todavía no, su álbum debut, es un deleite para nuestros oídos. Una mezcla de ruido con melodías muy pegadizas. Sin querer poner etiquetas su música bebe del pop, indie y punk, en una mezcla musical que ha caído con buen pie en el panorama español. Por suerte, podremos disfrutar de esta banda el 31 de mayo en Barcelona y el 7 de junio en Madrid de forma totalmente gratuita. Ya que el Primavera Sound ofrece una preparty a coste cero para calentar motores de cara al festival.

Con un sonido místico y eléctrico presento a Ana López: una artista bajo el nombre artístico de TWIN que ofrece una propuesta distinta a los demás. En su música, predominan los sintes y la percusión eléctrica. TWIN, acaba de presentar un EP de dos canciones llamado Cegada por la luz que debe estar presente en tu playlist. La canción homónima, un sample de Blinding LIights adaptado al español te eleva al más allá. En este Ep, también ofrece Nunca será igual, otra cover de As it was de Harry Styles. Podremos disfrutar de TWIN en el Primavera Sound tanto en Barcelona como en Madrid el próximo 3 y 9 de junio respectivamente.

Probablemente una de las artistas más jóvenes del cartel, con tan solo 17 años, Flowerovlove es la definición del sonido indie pop actual. Parece increíble que no llegue ni a la mayoría de edad pues suena como si llevase años tocando. Apuntad este nombre porque va a ser el próximo icono del pop. La londinense destaca por su sus letras y melodías, además de tener una estética muy reconocible. Todavía no tiene ni un disco, pero debéis escuchar su último single Love You.

Ahora cambiamos un poco de registro. Por último, os vamos a recomendar a The Delgados. Una banda de pop contemporáneo escocés que no pueden pasar desapercibidos en este festival. La voz de la frontman, dulce pero potente, te hará enamorarte de su sonido desde el primer momento. Acumulan varios discos, tienen más experiencia que los anteriores grupos, pero no dejan de ser una banda desconocida en nuestro país. No son exactamente una banda emergente, pero ya que llevan más de 15 años sin sacar música, y para el panorama español son bastante novedosos. Su disco del 2002 es completamente atemporal y tiene muchos sonidos actuales. Por ello, no podían faltar en esta recomendación ni en nuestro repertorio.

¿Cuándo es el Primavera Sound?

La ciudad condal acogerá el festival entre los días 1 y 3 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona. Por otro lado, Madrid acoge por primera vez el Primavera Sound entre los días 8 y 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

El Primavera Sound Madrid contará con lanzaderas de vuelta al Metropolitano, Méndez Álvaro y Plaza de Castilla

Por otra parte, el Primavera Sound Madrid ha anunciado contarán con un servicio de lanzaderas ininterrumpidas gratuitas que partirán desde el Cívitas Metropolitano para acudir al festival y que a la vuelta tendrán también como destino los intercambiadores de Méndez Álvaro y Plaza de Castilla, donde se prevé un servicio de autobús nocturno de la EMT próximo y servicio reforzado de taxi.

Para comprar las entradas tan solo tenéis que meteros en el siguiente enlace.