Taburete: “Hay mucha gente a la que le molesta que nos siga yendo bien”

Guillermo Bárcenas y Antón Carreño llevan más de ocho años encima de los escenarios con Taburete. Desde que lanzaron Tres tequilas en 2015 con canciones como Caminito a motel o Amos del piano bar ha llovido mucho. Y es que casi una década haciendo música da para mucho. Los dos músicos han sacado hasta seis álbumes. ¿El último? Matadero 5 en 2022. ¿Y eso qué significa? Pues que ahora toca salir de gira.

Y en este nuevo tour, los chicos de Taburete tienen una fecha muy especial: el WiZink Center de Madrid el viernes 21 de abril. El famoso recinto de la capital los acogerá por cuarta vez en su carrera. A pesar de ello, los nervios siguen estando presentes. Al menos eso nos han dicho.

Para contarnos cómo están viviendo esta etapa y los preparativos de este concierto, Antón y Guillermo nos han concedido una entrevista a LOS40.

Pregunta (P): Es la cuarta vez que acudís a este recinto, se pierden un poco los nervios, ¿no?

Guillermo: Yo creo que hay menos que en 2017. Cuando hicimos aquel WiZiknk fue una sorpresa totalmente. No teníamos ninguna esperanza. Sacamos la pista y al final lo hicimos entero. Es verdad que nos pilló un poco nerviosos. Eran los primeros años y no teníamos la consistencia que tenemos ahora. Yo, por lo menos, estoy más tranquilo. Quizá el día de antes del concierto me vengan los nervios. Pero mucho más tranquilos que aquella vez de 2017.

Antón: Yo lo llevo parecido. Estamos muchos más seguros de todo: desde cómo tocamos hasta la experiencia. Lo vamos a enfocar de una manera distinta. Ya no va a ser ese subidón de nervios y de locura de aquel año. Vamos a saber disfrutar del escenario y siendo conscientes de todo lo que va a estar pasando.

P: Antes de salir al escenario, ¿tenéis algún ritual para que se os quiten los nervios?

Guillermo: Hay que beber poco. Eso es importante. Porque la emoción del día te hace estar emocionado por los nervios y hay que estar tranquilo. Hay que dosificarse. No tener un camerino muy largo. Hay que estar concentrado. Va a haber canciones que vamos a tocar por primera vez este viernes. Ya habrá tiempo de despendole después. Te diría que el pre es de los más tranquilos.

P: ¿Y el post?

Guillermo: El post va a ser un fiestón que vamos a terminar al día siguiente. Eso hay que celebrarlo.

P: Es el WiZink, una fecha especial, ¿habrá invitados especiales? ¿Un Omar Montes de repente?

Antón: Omar ya podemos decir que no puede porque tiene un concierto. Ha sido difícil de cuadrar. Pero vienen cuatro invitados que van a sorprender.

P: De vuestro último disco, la canción que más me sorprendió fue la de Camarón con Omar Montes y La Húngara. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Guillermo: La verdad que grabar con Omar fue muy fácil. La verdad es que todas las colaboraciones de este disco fueron muy sencillas. Tanto a Omar como José Merce como a Miguel Campello les gustó a la primera y quisieron hacerla. A partir de ahí ha sido todo muy fácil.

Antón: Con Omar lo más complicado era cuadrar fechas para ver cuándo sacábamos la canción. Porque él saca música cada dos canciones. Teníamos que ver cuándo lo sacábamos.

P: También apostáis por La Húngara.

Guillermo: Sí, es amiga de Omar y nos lo propuso. Nos gustó mucho cómo quedó en la canción y ahí se quedó: el trío calavera.

P: En 2022, si no me equivoco, disteis 77 conciertos. ¿Alguna fecha fue más especial? ¿No es complicado llevar una vida normal con este ritmo de vida?

Antón: De junio a septiembre lo mismo hicimos cincuenta. Era todos los días movernos, camerinos, pruebas de sonidos... pero está muy bien. Yo lo que hago me gusta más que estar en una oficina. No es comparable a otro tipo de trabajos por eso no nos podemos quejar. Siempre cuesta, después de salir del escenario con esa adrenalina, decir que no a salir a tomarte algo. Pero luego viene el bajonazo.

Guillermo: Con la voz lo pasas un poco mal. Tienes miedo de que un día te levantes y no la tengas bien. Si duermes y descansas, hay voz. Aprendimos en esta gira que eso de salir de fiesta y luego cantar no se podía.

P: De estas 77 fechas, ¿con cuál os quedáis?

Guillermo: Por decir una que no sea típica. Hay un concierto que llevamos dos años haciendo que he disfrutado mucho. Es Punta Umbría. Hay un sitio allí que se llama Live. Está muy bien. Un ambiente muy divertido y cercano. Ese es de mis favoritos.

Antón: A mí me gustó mucho el de The Concert Music Festival en Chiclana. Es un ciclo de conciertos muy guay. El de Menorca fue muy guay también. El Naútico de San Vicente es uno de nuestros favoritos también. El año pasado hicimos una jam y todo.

Sobre su carrera

P: Empezasteis hace ocho años, ¿qué le diríais a aquella gente que pensaba que no ibais a ir más allá de Sirenas?

Guillermo: Yo creo que hay mucha gente que les molesta que nos siga yendo bien. Pero aquí estamos. Lo que hemos conseguido no nos lo ha regalado nadie. Hemos luchado contra muchas cosas y al final hemos hecho que la música sea nuestra vida. Haters sigue habiendo porque los tiene que haber, pero ya no pueden infravalorar lo que hemos conseguido. Pueden decir que somos una mierda, pero que no vamos a tener éxito. Eso ya está pasado.

Antón: Yo creo que no hay mucho más que decir. Aquí seguimos.

P: Guillermo, hace unas semanas subiste una cover de Enrique Iglesias de “cuando no hacía reguetón”. ¿Qué te pasa con el reguetón?

Guillermo: No tengo nada en contra del reguetón, pero me aburre que lo acapare todo. Si fuese un género más, me parece un género que está bien. Yo lo bailo y cuando hay un tema que me gusta, me gusta, pero que todo el mundo tenga que hacer reguetón. Incluso artistas que nunca lo han hecho para sobrevivir. Pero que cada uno haga lo que quiera. En el caso de Enrique Iglesias me parece que tenían temas muy buenos. Es verdad que con el reguetón lo reventó también, pero a mí me gusta más un tema como Quizás.

P: A ver si inspiraste con tu cover a Rosalía para cantar Hero de Enrique en su gira de Festivales

Guillermo: ¿La ha cantado? Es que es un temazo.

Antón: Es que es un temazo. Estoy de acuerdo con Guillermo. Es verdad que el reguetón lo acapara todo. Si te metes en el top 50 de stream, el ochenta por ciento es reguetón. Que es algo que está guay y me gusta, pero sería mejor si hubiese más variedad. Parece que ahora todo tiene que tener esa base.

P: Bueno, ahora está empezando a pegar fuerte el dance. ¿Os veis?

Antón: No me veo yo mucho en esta nueva ola.

Guillermo: Tengo que estudiarlo para contestarte.

P: Para ir terminando, ¿seguís yendo a casa de Dron?

Guillermo: Pues no mucho. Dron tiene un hijo ya. Ya no se hacen fiestas en su casa. Cantamos de vez en cuando en homenaje a eso. Pero ya no es lo mismo que antes.

Antón: Seguro que el viernes viene con ganas de fiesta.

P: ¿Cuál es el reto que os queda por conseguir?

Antón: Hay dos retos. El primero sería funcionar en Latinoamérica. Que estamos picando piedra duro. Este año vamos a hacer Miami. Y otra cosa que tenemos en mente y que nos encantaría, por soñar, el Bernabéu.