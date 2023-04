Así suena ‘Tonta’, la nueva canción de Nathy Peluso

No es nada sorprendente que Nathy Peluso se traía algo entre manos, para prueba de ello su aparición estelar el pasado 14 de abril en LOS40 Primavera Pop donde, además de sorprendernos con su actuación versionando Ateo, su colaboración con C. Tangana, también lo hizo con su look escogido para la ocasión.

Ya sabemos cómo funciona este mundillo, a veces se lanzan guiños que no somos capaces ni de coger al vuelo, aunque esta vez, no fue así. La argentina llegaba al photocall del WiZink Center con una camiseta en la que se leía un mensaje claro y contundente: "No tengo un pelo de tonta". Una expresión que la artista ha repetido en varias ocasiones en sus redes, pero además nos confesó a LOS40 que todo lo que tenía que hacer, ya estaba hecho.

Pero por si no teníamos suficientes pistas, apenas hace unos días hacía borrón y cuenta nueva y dejaba atrás su característica melena negra dando paso a un tono más rubio platino. ¿Y qué significa eso? pues que como cada etapa que uno empieza en su vida, todo empieza por el pelo, aunque esta vez con doble sentido... pues ya sabemos cómo dice el dicho de las rubias. Pero más allá de esto, Nathy Peluso daba la noticia más esperada por sus fans: ¡este jueves 20 de abril, música nueva!

Tonta, su nueva canción

Para ir calentando motores, la artista ha querido compartir un pequeño adelanto de la letra y también del videoclip: "Este jueves 20/04 TONTA, mi nueva canción. Para gritarla, para tatuársela en el cora", adelantaba.

"Me mantengo en mis asuntos, tengo más pendientes que resueltos", se escucha cantar a la argentina. Junto a ella un teaser en el que se la ve al principio en una habitación pintando una pared de color blanco, la cual antes era de un tono grisáceo. Tras ello, un primer plano de la joven luciendo nueva melena y justo se dispone a salir a la calle con paso firme y unas botas de tacón bien altas.

Desde luego que la espera ha sido larga, pues desde finales del 2022 no escuchamos nada nuevo de la argentina con Estás buenísimo, pero ahora ya están los días contados para esta nueva era que parece apuntar maneras.