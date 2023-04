Vuelve ‘Operación Triunfo (OT)’: Amazon compra el programa y prepara la nueva edición del talent

Operación Triunfo empezó en 2001 en Televisión Española. Tras tres ediciones, pasó a emitirse en Telecinco, hasta su cancelación en 2012. Unos años más tarde, se rescató el formato una vez más de la mano de TVE; que tras tres ediciones parecía que no había intención de volver a emitir el talent-show.

Tres años después de su última edición, parece que OT vuelve y lo hace en un nuevo canal de emisión. Si ya las últimas ediciones se desarrollaron en gran parte a través de Youtube con los directos 24h, Vertele acaba de confirmar que la empresa Amazon ha comprado el formato para emitirlo completamente en streaming a través de su plataforma, Amazon Prime Video.

Tras OT 2020, TVE descartó renovar el talent-show más exitoso de la televisión en España así que Amazon ha visto en esto una oportunidad perfecta para adoptar el formato y preparar la cuarta etapa de Operación Triunfo, esta vez totalmente integrda en el mundo digital. Esto es algo que desde Gestmusic, la productora del programa, ya se habían planteado incluso antes de que la empresa de televisión pública tomara la decisión.

De hecho, Tinet Rubira, máximo responsable de la productora, nunca confirmó que OT no fuera a volver. Incluso declaró en una entrevista para Vertele que si TVE no estaba dispuesta a seguir con el formato, el mercado digital podría emitir el programa sin necesidad de contar con la televisión lineal. Y el catalán no iba nada desencaminado, ahora el programa volverá de la mano de una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial.

🎂 #5AñosOT2017 🎂



Y para vosotros, ¿cuál es el primer recuerdo que se os viene a la cabeza al recordar la Gala 0? ❤️ ¡Os queremos infinito! 😭 pic.twitter.com/rcTjj1Ia42 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) October 23, 2022

Las plataformas tras Operación Triunfo

Parece que Amazon Prime Video no ha sido la única plataforma interesada en incorporar OT a su catálogo. Según contó hace unos meses Álvaro Díaz, el director de Entretenimiento de Netflix, la plataforma de la N roja también entró en la puja. Movistar+ también quiso optar por el programa, aunque finalmente todo apunta a que la plataforma de streaming de Amazon será la que firme el acuerdo en los próximos días.

Vuelven las galas en directo y el Canal 24h

Según la información que ha compartido el medio de comunicación, la nueva edición de Operación Triunfo seguirá la misma estructura que las anteriores. El programa emitirá una gala semanal en directo, además del tan querido Canal 24 horas con el que los mayores fans del programa podrán seguir a cualquier hora la vida y el trabajo de los concursantes en la Academia. Todo ello se podrá ver a través de Prime Video.

Aunque Operación Triunfo no será el primer talent o reality-show español que se emita en streaming, sí será el primero en emitir las galas en directo; ya que otros han lanzado sus episodios en diferido. Es por eso que la nueva edición de OT podría abrir un nuevo mercado a estas plataformas.