¡Vuelve Oasis! Pero solo gracias a la Inteligencia Artificial

La industria de la música ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años, desde discos de vinilo hasta cintas de cassette, CD, las descargas digitales y ahora, el uso de inteligencia artificial para crear nuevas grabaciones de músicos famosos sin su participación, plantea serias preguntas sobre el futuro de la música.

Pues bien, gracias a la IA, la icónica banda de los 90 ha vuelto a ser noticia. Cansados de esperar a que Oasis volviera, el grupo británico Breezer ha lanzado un nuevo álbum en el que imitan el sonido de Oasis y permite imaginar cómo sonaría la banda hoy, si decidieran reunirse y publicaran nuevo álbum.

Bajo el ingenioso nombre de AISIS, los integrantes de Breezer han producido y publicado un álbum titulado The Lost Tapes. Está compuesto por ocho canciones grabadas durante el confinamiento y tiene una duración de 33 minutos. El grupo indie creó sus propias pistas y después agregó la voz de Liam Gallagher, generada a través de inteligencia artificial.

Describiendo el proyecto como un "álbum conceptual de realidad alternativa", los miembros de la formación han explicado que la idea surgió después de cansarse de esperar a que los hermanos Gallagher se reconcilien. "Estamos aburridos de esperar a que Oasis se reúnan, así que tenemos un Liam Gallagher creado por IA para intervenir y ayudar", explica el grupo, que vio el resultado de la unión de la voz con sus canciones como "una combinación perfecta".

Oasis. / Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images

"Con todos los avances en la tecnología de inteligencia artificial y los modelos que la gente ha estado construyendo, pensamos: '¿No sería genial si pusiéramos a Liam en estas canciones?'", dijo Chris Woodgates, cofundador y guitarrista de Breezer, en una entrevista.

"Tenemos un segundo puñado de canciones para sacar. Si es que desean escuchar más, háganlo saber en los comentarios", añade. "Durante el proceso disfrutamos mucho el hacer creer a nuestros allegados que las canciones realmente eran temas perdidos de Oasis", explica Woodgates.

El resultado es verdaderamente impresionante y algunas canciones se asemejan mucho a las composiciones que la banda hizo para discos como (What's the Story) Morning Glory? (1995) o Definitely Maybe (2008).

La experiencia está teniendo muy buena respuesta por parte de los seguidores de Oasis y, a día de hoy, The Lost Tapes/Vol.1 cuenta con casi 80.000 visitas en YouTube.

AISIS - The Lost Tapes / Vol.1 (In Style of Oasis / Liam Gallagher - AI Mixtape/Album)

Por el momento, ninguno de los hermanos Gallagher ha comentado nada al respecto. Si bien los fans de Liam y Noel pueden estar felices de escuchar nueva música inspirada en Oasis, el destino real de la banda aún está en duda. En los últimos años, los miembros han jugado con la posibilidad de una reunión del grupo, pero aún no se han anunciado planes concretos.