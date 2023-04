Vuelve ‘Gasolina’ de Daddy Yankee (aunque nunca se fue): así suena su nueva versión con Myke Towers

Gasolina de Daddy Yankee ha marcado un antes y un después en la historia del reggaeton, y de eso no hay dudas. No hay fiesta sin Gasolina, no hay pasado de la escena de la música urbana sin Gasolina, no hay leyenda del reggaeton sin Gasolina.

El tema marcó los inicios de un Daddy Yankee que pronto cambiaría el rumbo de su carrera y se convertiría en un referente a nivel internacional. Uno de los que se han inspirado en su talento es Myke Towers, que ahora es una leyenda de las nuevas generaciones de artistas de la escena de la música urbana. Pues bien. El puertorriqueño ha cumplido su sueño de colaborar con uno de sus ídolos de la mano de Ulala, un tema que ha arrasado en las plataformas digitales.

Pero eso no es todo. Ahora vuelven a la carga, y no de cualquier manera. Se unen en la nueva versión de Gasolina, el clásico del reggaeton de Daddy. La canción formará parte de la banda sonora de la nueva película de Fast & Furious, que se estrenará en los mejores cines el 19 de mayo. Con un remix creado por Safari Riot, ambos unen sus voces en un tema al que Towers le aporta su toque musical más personal.

El tema ya ha visto la luz en las plataformas digitales y ha generado todo tipo de opiniones al respecto. Por un lado están los que no están del todo convencidos con esta versión y, por otro, los que han compartido su emoción al escuchar el regreso de Gasolina de la mano de uno de los jóvenes talentos del reggaeton más prometedores.

Lo que está claro es que este lanzamiento ha generado una auténtica revolución en las redes sociales, ya que ha sido una auténtica sorpresa que los amantes del reggaeton han vivido con más emoción que nunca. Por su parte, Daddy ha anunciado el concierto final de su carrera en Puerto Rico, el país que le vio nacer, crecer y triunfar en la música.

Y a ti, ¿qué te parece la nueva versión de Gasolina? ¿Estás listo/a para perrearla en las discotecas?