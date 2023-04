5 motivos para no perderte el Mallorca Live Festival 2023

¡La temporada de festivales ya ha arrancado! Y que ganas teníamos de disfrutarlos por todo lo alto. Este 2023 promete regalarnos grandes momentos encima de los escenarios. Gracias, en parte, a todos los festivales que se van a celebrar en nuestro país.

¿Y qué cita es imprescindible para todas aquellas personas que quieran disfrutar de uno de los mejores carteles del año? Nada más y nada menos que el Mallorca Live Festival 2023. Los próximos 18, 19 y 20 de mayo se celebrará en Palma de Mallorca una nueva edición del festival. Tres días donde la música no para de sonar, contando con algunos de los mejores grupos nacionales e internacionales del mundo.

En esta sexta edición, el Mallorca Live Festival ha tirado la casa por la ventana, volviendo a apostar por tres días interrumpidos de música. Si todavía no tienes la entrada, te animamos a que te hagas con ella ya, ¡porque están volando! Para ir calentando motores, te dejamos cinco razones por las que no puedes perderte el festival.

Black Eyed Peas

¿Quién no ha soñado con ver en directo a uno de los grupos más míticos de la historia? Los Black Eyed Peas llevan sonando desde los años noventa en todo el mundo. El grupo tocará en la segunda jornada del festival, haciendo vibrar a los asistentes con hits como I Gotta Feeling, Don’t You Worry o Where is The Love? Por supuesto, también los veremos interpretando en España algunas de sus canciones de Elevation —su último álbum publicado—.

Quevedo

Mallorca y Quevedo. ¿Qué puede salir mal? El canario actuará por primera vez en el festival. Una ocasión perfecta para disfrutar de uno de los artistas españoles más solicitados del momento. El artista interpretará los temazos de su álbum debut Donde quiero estar. Obviamente, nosotros queremos estar allí, dándolo todo con canciones como Punto G o Vista al mar. Por supuesto, también cantaremos ese “Quédate” que ya es un grito de fiesta.

Bad Gyal, Vetusta Morla o Ginebras

Derrochando flow 2000, Bad Gyal también estará encima del escenario del Mallorca Live Festival. La intérprete de Chulo y Blin Blin interpretará sus éxitos. ¿Cantará también Kármika, el temazo que se ha marcado con Karol G? Nos parece un planazo.

Pero Bad Gyal no es el único talento nacional que habrá. ¡Ni mucho menos! También estará una de las bandas más queridas de la historia de los festivales españoles: Vestusta Morla. ¡Y es que no es un buen festival sin ellos!

Otro grupo que lo da todo en el escenario, sobre todo en un festival, es Ginebras. La banda se ha convertido en una de las favoritas del panorama gracias a sus divertidas letras y a su ritmo pop rock. Rojuu, Viva Suecia, León Benavente y Jimena Amarillo también estarán en el escenario.

Un festival internacional con The Kooks, The Chemical Brothers y Bomba Estéreo

Por supuesto, no podía faltar en el cartel una larga lista de grupos internacioles como The Kooks, The Chemical Brothers y Bomba Estéreo. Tres grupos muy distintos pero que representan a la perfección el espíritu de este festival tan particular.

Mallorca, la otra gran protagonista del festival

No se nos ocurre un sitio más idílico para celebrar un festival que en Mallorca. Y es que, durante las horas que no estés dándolo todo con tus grupos favoritos podrás disfrutar de sus paisajes de ensueño, sus aguas cristalinas y sus playas blancas. Podrás pasearte por la ciudad de Palma de Mallorca y disfrutar de su gastronomía. ¡Todo ventajas!