‘The Many Pieces of Mr.Coo’ ya tiene fecha de lanzamiento

The Many Pieces of Mr. Coo es una enigmática aventura point’n’click, con una historia surrealista, una increíble animación 2D dibujada a mano y puzzles hilarantes. Atrapado y roto en pedazos, Mr. Coo no tiene idea de lo que está pasando. Espera, ¿eso de allí es un pollo gigante?

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha confirmado que The Many Pieces of Mr.Coo llegará a PS4, PS5 y PC el próximo 7 de septiembre. Esta enigmática aventura de point&click está siendo desarrollada por Nacho Rodriguez, en colaboración con PlayStation Talents. El juego ya puede añadirse a las listas de deseos tanto en PlayStation Store como en Steam (PC).

El juego, con un apartado artístico hecho y animado completamente a mano, presenta la historia de Mr.Coo, un simpático personaje que deberá atravesar un mundo repleto de personajes y situaciones extravagantes para recomponer las piezas que le faltan. En esta carismática aventura, el jugador se adentrará en una breve pero inolvidable travesía a lo largo de un reino onírico cargado de un simbólico sinsentido y de rompecabezas ingeniosos.

The Many Pieces of Mr.Coo es una aventura gráfica point’n’click completamente surrealista. Mr. Coo está atrapado en un mundo extraño, sin sentido, y necesita tu ayuda para salir de él -¡pero antes de nada necesita encontrar todas sus piezas y volver a rearmar su cuerpo otra vez!- Seguro que hay alguna lucha filosófica detrás de todo este disparate, pero con los monstruos caóticos, robots locos y damas de un solo ojo, es un poco difícil de saber.

📢 ¡Revelamos ediciones físicas!



Meridiem Games publicará The Many Pieces of Mr. Coo en formato físico



Espera, ¿eso de allí es un pollo gigante?



+INFO https://t.co/zfUCxgDKxg pic.twitter.com/n7arG7fpjl — Meridiem Games (@MeridiemGames) April 18, 2023

Un asombroso y colorido dibujo animado 2D. Una historia surrealista y caprichosa, llena de humor absurdo, personajes extravagantes y situaciones locas, además de puzzles innovadores. Sin duda alguna estamos ante una nueva toma del género de aventura gráfica que reunirá tanto a jugadores veteranos como a recién llegados por igual.

Además, The Many Pieces of Mr. Coo llegará en formato físico mediante dos ediciones especiales de la mano de Meridiem Games que distribuirá en tiendas para la plataforma PlayStation 5: The Many Pieces of Mr.Coo, Fantabulous edition (con una funda exclusiva, llavero exclusivo del personaje Mr. Coo) y la The Many Pieces of Mr.Coo, Coolector edition (con un flipbook con dos historias animadas exclusivas, acuarela misteriosa del artista Nacho Rodríguez, puzle, libro del artista donde ver el proceso de creación del juego, vinilo de 7” con la música del juego creada por Julie Reier y caja coleccionista además de lo incluido en la anterior edición)

La edición Coolector estará limitada y numerada a 1000 unidades para el territorio europeo. Mr. Coo y este juego son creaciones del artista Nacho Rodríguez. Animador 2D y director nominado a los Premios Goya por su cortometraje A lifestory y que también fue director de animación del juego O.zen en Ubisoft.