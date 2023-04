Lele Pons y Guaynaa, sobre su disco ‘Capitulaciones’: “Muestra las imperfecciones de una relación”

Lele Pons y Guaynaa se han convertido en una de las parejas del momento, con permiso del resto del mundo. Ambos se dieron el "sí, quiero" ante la presencia de centenares de amigos celebrities —y los ojos de miles de curiosos— que no quisieron perder detalle de una de las bodas del año.

Pero no solo eso. Los recién casados también han estado trabajando a contrarreloj en un nuevo álbum, Capitulaciones. Ya los habíamos escuchado colaborando en Se te nota, pero ahora traen un repertorio de 12 nuevas canciones con las que, en sus propias palabras, "muestran las imperfecciones de una relación —en los tiempos que corren, actual—".

Sobre este proyecto conjunto, hemos podido hablar con el flamante matrimonio sobre cómo ha sido unir lo personal y lo profesional, cuál es el secreto de una buena relación, sus gustos musicales o cuál fue la primera impresión el día que se conocieron, entre otras cuestiones.

Amor y trabajo, compatibles

"Nosotros trabajamos con gente muy querida, muy cercanos a nosotros y que gozan de nuestra confianza. Es, prácticamente, una amistad y una hermandad, porque no solo compartimos horas de trabajo. Tienen la confianza de meterse en el medio y mediar si uno está mal sin que uno de los dos mande al otro a buen sitio. Y eso fue también bien importante", ha señalado Guaynaa sobre el hecho de contar con una especie de árbitro que sepa mediar en las decisiones de los dos ["Tres cabezas piensan más que dos"].

Lele ha indicado que los pro de unir amor y trabajo es "pasar tiempo juntos, aprender e impulsarnos el uno al otro", ya que, al final del día, cada uno tiene diferentes carreras; mientras que los contras, según Guaynaa, es que este proceso en concreto ha sido atropellado por el factor tiempo: "Teníamos la boda, el álbum, una serie de televisión que más adelante hablaremos de ella... y fue bien agotador".

Las canciones de su historia de amor

Además de hablar de su primer disco colaborativo, hemos querido indagar en los gustos musicales de cada uno. A pesar de expresar que escuchan de todo, la venezolana ha confesado que está "obsesionada con Taylor Swift", pero que también le encantan artistas de la talla de Aretha Franklin, Tina Turner o Whitney Houston. El boricua, por su parte, ha revelado que, de esa época, le gusta Anita Ward, entre otros. Y de nuestro país, "el maestro Camarón". "No me interesa tanto la música actual; me apasiona escuchar la música antigua, sonar viejo y que me digan 'ese muchacho tiene una alma vieja'", ha añadido.

Además de esto, hemos preguntado por las canciones que protagonizan su historia de amor: la que le recuerda al otro, la que comparten como pareja o su artista español favorito. ¿Quieres saber qué tema de Aitana le viene a la cabeza a Guaynaa cuando piensa en Lele? ¿Y la cantante española que adoran? ¡Dale al PLAY y entérate de todo!