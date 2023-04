El primer disco de Foo Fighters sin Taylor Hawkins ya está aquí: ‘But here we are’

El próximo 2 de junio será una fecha a recordar en la trayectoria de Foo Fighters. Porque ese disco la formación liderada por Dave Grohl pondrá a la venta el que será su primer álbum de estudio sin uno de sus pilares fundamentales: Taylor Hawkins.

Así lo ha confirmado la propia banda a través de sus redes sociales y de un comunicado de prensa en el que han desvelado todos los detalles de este nuevo proyecto discográfico. But here we are es el título de un álbum que contará con 10 canciones y en el que el fallecido baterista estará muy presente.

De hecho, el primer sencillo de este elepé Rescued, es una carta abierta en la que todos y cada uno de los miembros del grupo dan rienda suelta al dolor de haber perdido al amigo, al compañero, al músico, al batería... "We’re all free to some degree to dance under the lights/ I’m just waiting to be rescued/ Bring me back to life" canta Dave Grohl rodeado de guitarras y batería en un tema con un gigantesco espíritu melancólico.

Greg Kurstin actúa como productor de este nuevo disco de Foo Fighters, el undécimo de su carrera, que el grupo ha concebido como "el primer capítulo de la nueva vida de la banda. Es una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año... un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia. Valiente, dañada e inquebrantablemente auténtica" asegura la banda en la nota de prensa.

"Un disco que, lógicamente, transitará "desde la ira y la tristeza hasta la serenidad y la aceptación, y una miríada de puntos intermedios. But Here We Are es el sonido de hermanos que encuentran refugio en la música que los unió en primer lugar hace 28 años, un proceso que fue tan terapéutico como una continuación de la vida" explican Foo Fighters.

"Sin Taylor (Hawkins), nunca nos habríamos convertido en la banda que fuimos y sin Taylor sabemos que seremos una banda diferente de ahora en adelante" dijeron en su día y este es el resultado. Este es el listado de canciones de But here we are de Foo Fighters: