Entre las bambalinas del homenaje a Freddie Mercury: “¡La mayor despedida de la historia!”

"Estamos aquí esta noche para celebrar la vida, y el trabajo, y los sueños de Freddie Mercury. ¡Vamos a darle la mayor despedida de la historia!”. El 20 de Abril de 1992, con el estadio de Wembley abarrotado, un nervioso Brian May salía al escenario y presentaba lo que se convirtió en un evento único. El concierto 'The Freddie Mercury Tribute', figura en los anales del pop y del rock mundial. Por el increíble plantel de estrellas que aceptaron con orgullo estar allí ese día, porque lo vieron 1.000 millones de personas de 76 países en directo, porque en 3 horas se agotaron las 72.000 entradas, porque se recaudaron 20 millones de libras para la lucha contra el SIDA (Mercury Phoenix Trust)… y porque, en definitiva, al irreemplazable líder de Queen, había que recordarle con el mayor concierto homenaje realizado jamás a un músico fallecido.

Nos adentramos ‘entre las bambalinas’ de aquel inolvidable show. En las discusiones de Queen para elegir a los artistas, en los nervios de Brian May o en el ‘Padre Nuestro’ improvisado cinco minutos antes por David Bowie. También en el portazo en las narices que le dio el guardaespaldas de Axl Rose a Elton John, en la terrible situación a la que se enfrentó George Michael o en los problemas de Robert Plant intentando memorizar la letra de Innuendo… algo que no consiguió.

El mundo entero lloró la muerte de Freddie Mercury, aquel 24 de Noviembre de 1991. Esa misma noche, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, tomaron la decisión: “Deberíamos darle una despedida a su más puro estilo”. Un homenaje como ningún otro. Lo organizaron en cinco meses. Y tuvieron gran dificultad para elegir a los artistas que configurarían el cartel. “Discutimos un montón entre nosotros, pero seguimos un criterio básico: los seleccionamos teniendo en cuenta su relevancia para Freddie”, explicó May en Classic Rock.

Para el grupo supuso “un enorme peso sobre nuestras espaldas”. No solo actuarían, “también organizábamos todo”. Hicieron algunas llamadas… “¡y de repente, estábamos actuando con los artistas más increíbles de nuestras vidas!”. “Yo estaba muy nervioso… sentía que era una situación desconocida, y estaba preocupado por no olvidarme de los nombres de los artistas a los que tenía que presentar”. También los invitados estaban nerviosos. Iban a versionar a uno de los mejores cantantes de rock del mundo. “El hecho de que Freddie tuviera un talento tan increíble a tantos niveles ponía muy difícil a cualquiera de ellos cantar sus temas”, manifestaba John Deacon.

Roger Taylor, Queen, John Deacon y Brian May en el concierto homenaje a Freddie Mercury / Mick Hutson/Redferns/Getty

En primera parte de las tres horas de concierto, salieron grupos y artistas influenciados por la música de Queen: Metallica, Extreme, Del Leppard, Guns N'Roses o U2 (actuación pre-grabada en Oakland, California). Y ya en la segunda parte, los tres miembros de Queen no abandonaron el escenario y se convirtieron en la banda de acompañamiento de las numerosas celebridades que fueron poniéndose frente al micrófono.

Parece innegable que George Michael ofreció la mejor actuación de la tarde. Concretamente, su versión de Somebody to love. “Probablemente, fue el momento de mi carrera del que más me enorgullezco, porque estaba viviendo una fantasía infantil: cantar una de las canciones de Freddie frente a 80.000 personas”. Sin embargo, también vivía un momento amargo. Su pareja, Anselmo Feleppa, que se encontraba entre el público, estaba enfermo de SIDA (fallecería justo un año después). “Fue horrible. Absolutamente terrible. No se lo deseo a nadie”.

Queen & George Michael - Somebody To Love (Freddie Mercury Tribute Concert)

George había ensayado durante una semana: “Fue como si hubiera estado en el colegio, con Brian y John y Roger, allí cada día. No podía equivocarme en esto”. No solo no se equivocó. Cantó mejor que nunca: “En televisión nunca había tenido las agallas de llegar esa nota alta. En directo, ante millones de personas, esa fue probablemente la nota más valiente a la que he llegado jamás”.

David Bowie interpretó Under pressure con Annie Lennox, quien sustituyó a Freddie en el hit que había grabado con Bowie en 1981. Antes de despedirse, el ‘Duque Blanco’ dejó en shock al público cuando, espontáneamente dobló su rodilla en el suelo y empezó a recitar el Padre Nuestro. Tras la confusión inicial – algunos incluso se rieron - muchos se unieron a la oración. Después explicó que lo decidió solo cinco minutos antes de salir al escenario. Y admitió que no estaba seguro de lo que estaba haciendo: “Sentí como si la situación me estuviera transportando”, reveló en Classic Rock. “Tenía mucho miedo mientras lo estaba haciendo. Dos de mis amigos que estaban allí sentados, se quedaron boquiabiertos”.

Elton John era amigo de Freddie y una de las pocas personas que le visitaron hasta el final de sus días. Abiertamente gay, cantó con Axl Rose, quien se hallaba en el centro de la polémica por su supuesta homofobia. Su presencia supuso un gran problema. Había grupos activistas gays que manifestaban que Guns N’ Roses no debería estar en el show.

Elton John y Axl Rose de Guns N' Roses en el concierto tributo a Freddie Mercury / Michael Putland/Getty

Según Joe Elliott, vocalista de Def Leppard: “Axl estaba en la habitación de al lado. Elton nos contó que había llamado a su puerta y un corpulento guardaespaldas le abrió y le dijo “Axl está durmiendo”. Elton le replicó: “Bueno, ¡voy a hacer un dueto con él dentro de pocas horas!”. Y el tipo se encogió de hombres y le cerró la puerta en las narices. Elton nos dijo, “¿Qué coño le pasa a este tío?’”. Interpretaron Bohemian Rhapsody. Cada uno una estrofa, por separado. En realidad, su dueto se limitó a menos de un minuto, al final del tema. Días después Axl escribió una carta a Brian May diciéndole lo orgulloso que se había sentido formando parte del evento.

Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, tuvo problemas para recordar la letra de Innuendo. Casualmente, Freddie Mercury había compuesto el tema como homenaje a Led Zeppelin. “Intenté aprenderla cuando estuve de vacaciones en Marruecos, pero terminé con una hoja enorme con la letra en el escenario”.

Concierto tributo a Freddie Mercury / Michael Putland/Getty

We are the champions fue el apoteósico final reservado a Liza Minnelli, acompañada de casi todos los que habían participado en el homenaje. Cuando se quedaron solos, Brian, Roger y John, interpretaron un enormemente emotivo God Save the Queen.