'Lost', lo nuevo de Pet Shop Boys

El dúo británico Pet Shop Boys formado por el cantante y compositor Neil Tennant, de 68 años, y el teclista Chris Lowe, de 63, acaban de publicar un EP formado por cinco canciones titulado Lost.

En su interior contiene temas que fueron grabados en 2015, en Londres y Berlín, para su disco Super, publicado en 2016, pero que han permanecido ocultos hasta ahora, ya que fueron descartadas del álbum "no porque no nos gustaran", sino "porque no encajaban en el álbum", según palabras de Neil.

Este material llega tras más de tres años sin lanzar música nueva y según ha explicado el grupo, las canciones han sido escritas y producidas por Pet Shop Boys y mezcladas por Pete Gleadall. Además, el EP digital, también disponible, incluye una pista adicional: una nueva mezcla de Living in the Past, que se lanzó el mes pasado.

El EP toma su título de la primera pista, la canción The Lost Room, pero "también parece representar una especie de punto más amplio, filosófico o político, donde ha habido momentos recientemente en los que el mundo se siente un poco perdido en términos de la dirección en la que va", ha explicado el grupo. Se trata de las primeras canciones nuevas de los británicos desde que publicaran su último disco en el año 2020, Hotspot, que corresponde a su decimocuarto álbum de estudio.

El EP 'Lost' llega tras más de tres años sin lanzar música nueva. / Joel Ryan - PA Images/PA Images via Getty Images

La decisión del grupo de lanzarlos ahora como un EP también se tomó porque "todos los temas suenan bastante bien juntos" como un conjunto de pistas "super electrónicas", además de que "algunos de ellos son relevantes para el mundo en este momento", apunta el dúo.

Simultáneamente a la publicación de este trabajo,los británicos han puesto a la venta un libro: una edición de tapa dura de 64 páginas, bajo el título de Annually, que recopila los diarios y fotografías "entre bambalinas" de la primera parte de esa gran gira que la formación londinense ha vivido recientemente y que continuará durante este año.

Primavera Sound 2023

Pet Shop Boys serán los encargados de abrir las dos ediciones del Primavera Sound en Barcelona y Madrid con un concierto gratuito que se celebrará respectivamente el miércoles 31 de mayo en el Parc del Fórum de la Ciudad Condal y el 7 de junio en el Cívitas Metropolitano de la capital.Hasta la fecha, el grupo ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.