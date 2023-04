Sky Rompiendo, detrás de la amistad de Rosalía y J Balvin

La amistad de Rosalía y J Balvin viene de hace años. La española y el colombiano rompieron los charts junto a El Guincho con el temazo Con Altura. Pero antes de lanzar semejante hit, los dos artistas ya habían colaborado en el álbum Vibras.

La primera vez que escuchamos sus voces juntas fue en Brillo: una canción que a día de hoy sigue sonando en las playlists de miles de personas. Pero, ¿sabías quién presentó a estas dos estrellas?

Nada más y nada menos que Sky Rompiendo: uno de los productores más solicitados de la industria musical y que estuvo detrás del sonido de Vibras:

"Desde que la conocí fue una misión mía hacer algo con ella. Yo en los Grammy de hace cinco años yo me la encontré. Nos seguíamos y yo le dije de ir al estudio. Ella aceptó y ese día, quince minutos antes, había empezado a hacer el ritmo de Brillo inspirado en lo que ella hacía. Con flamenco y guitarra. Ese día hicimos Brillo. No fue algo planeado. Yo tenía un loop y ella empezó a hacer unas cosas encima de eso. Unos meses después las utilicé"

Sky Rompiendo continúa explicando que fue entonces cuando avisó a J Balvin de que Brillo había salido gracias a Rosalía:

"Unos meses después le dije a Jose (J Balvin) que Rosalía iba a pegar de forma muy dura. Le dije que escuchase ese track que grabamos y me dijera si le gusta. Me preguntó quién era y me dijo que le gustaba".

El resto es historia de la música. Y es que, además de Vibras, Rosalía y J Balvin rompieron todo tipo de récords con el tema Con Altura. ¡Y todo gracias a Sky Rompiendo!