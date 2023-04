Celtas Cortos y otros artistas que han marcado fechas del calendario: de 20 de abril a 7 de septiembre

Hoy no es 20 de abril del 90 pero, aunque hayan pasado más de 30 años desde que el grupo Celtas Cortos lanzó esta mítica canción, año tras año no hay 20 de abril que no se nos venga a la cabeza ese "Hola Chata, ¿cómo estás?".

Seguro que a más de uno le ha pasado que asocia una canción a una fecha o una época concreta por haberla escuchado en ese momento, o por haber marcado un acontecimiento especial. Nuestros artistas también crean recuerdos en días específicos y, muchas veces, lo plasman en sus canciones.

Es por eso que la banda vallisoletana que recordamos el día de hoy no ha sido la única en la historia de la música en marcar fechas en sus canciones. Algunas de ellas resaltan un día concreto en el título pero hay otras que tenemos que fijarnos en la letra para descubrirlo. Aquí os traemos una lista con algunos de esos temas que debes recordar en tu calendario.

Uno de enero, Ignacio Baleztena

Probablemente este tema te suene más si te digo "7 de julio, San Fermín". La letra de esta conocida canción popular fue creada entre los años 20 y 30 del siglo pasado por el escritor navarro Ignacio Baleztena. También se conoce como La Escalera de San Fermín por ir contando uno a uno los meses que quedan desde el primer día del año hasta la celebración de San Fermín, el 7 de julio.

20 de enero, La Oreja de Van Gogh

Para finalizar el mes de enero, no podemos olvidarnos de La Oreja de Van Gogh con su "madrugada del 20 de enero saliendo del tren". 20 de enero forma parte del álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida, que LODVG publicó en 2003, hace exactamente 20 años.

Noche en Velero, Sidecars

Sidecars es otro de los grupos más importantes del pop en español de los últimos años. En su canción Noche en Velero, la banda madrileña empieza hablando sobre un "10 de febrero no puedo olvidarlo ni quiero". En este caso, nos remontamos al año 2010 y al segundo disco del grupo, llamado Cremalleras.

Te regalo, Carlos Baute

Como no podía ser de otra manera, el Día de San Valentín sirve de inspiración para muchos artistas; sobre todo al pensar en canciones de amor. El venezolano Carlos Baute lo menciona en su canción Te regalo, en la que expresa sus ganas de "los 14 de febrero enviarte mil flores".

Jueves, La Oreja de Van Gogh

Pasamos a marzo y volvemos a La Oreja de Van Gogh. Cómo olvidar una de las canciones más emotivas del pop español en los últimos años. Jueves del grupo donostiarra es una canción dedicada a las víctimas del atentado del 11M que sufrió la ciudad de Madrid en 2004. "Un día especial este 11 de marzo", canta LODVG en el tema incluido en su séptimo disco, A las cinco en el Astoria.

Día 14 de abril, Rosalía

Rosalía es una de las artistas españolas más exitosas a nivel internacional actualmente. Aunque la catalana saltó a la fama tras la publicación de su segundo álbum, El Mal Querer; y más recientemente con Motomami; en 2017 lanzó su primer álbum, Los Ángeles. En él incluye un tema llamado Día 14 de abril, que nos remonta al sonido más flamenco que caracterizaba a la cantante en sus inicios.

Toda la noche en la calle, Amaral

"Nos conocimos en enero. Y me olvidaste en febrero. Ahora que es quince de abril. Dices que me echas de menos". Así relata el grupo Amaral lo que parece ser el resumen de una historia de desamor en su canción Toda la noche en la calle. Este tema forma parte del disco de 2002 Estrella de Mar, el tercero en la discografía del dúo zaragozano.

First of May, Bee Gees

En esta canción de 1969, el grupo australiano conocido como los Bee Gees habla sobre el paso del tiempo, centrado en una historia de amor que durará para siempre a pesar del paso de los años. Aunque admite que "es posible que lloren cuando llegue el primero de mayo (but guess we'll cry come first of May)".

23 de junio, Vetusta Morla

Como muchos sabréis, la noche del 23 de junio es conocida como la noche de San Juan. En ciudades como Alicante es típico celebrar el día haciendo hogueras en las que suelen quemar objetos que recuerdan a algún evento pasado. Es por eso que el grupo madrileño Vetusta Morla canta "Y que San Juan no nos queme en su hoguera" en su canción 23 de junio.

August 7, 4:15, Jon Bon Jovi

En esta canción de 1997, incluida en el álbum Destination Anywhere, Jon Bon Jovi no solo marca una fecha sino un momento concreto en el día 7 de agosto. El cantante escribió este tema en memoria de la hija de Paul Korzilius, amigo y jefe del artista. La chica fue encontrada sin vida concretamente ese día a esa hora en el año 1996, aunque la causa exacta de la muerte nunca se ha llegado a descubrir.

6 de septiembre, Dani Fernández

Dani Fernández incluye en su primer álbum en solitario, Incendios (2019), la canción 6 de septiembre. En ella encontramos también la voz de Andrés Suárez. En este tema, los artistas cantan a una persona que quieren que vuelva, aunque temen que la relación no sea la misma de antes. Porque lo que realmente echan de menos es "reír hasta no poder más. Como aquel 6 de septiembre".

7 de septiembre, Mecano

Justo al día siguiente en el calendario encontramos a uno de los grupos más exitosos de la historia de la música española. En esta canción incluida en su álbum de 1991, Aidalai, Mecano habla de un aniversario que celebran el 7 de septiembre. El álbum también incluye una versión acústica de esta misma canción, además del mismo tema en francés, Le 7 Septembre.

Yo te esperaré, Cali y el Dandee

En esta canción, el dúo colombiano conocido como Cali y el Dandee relata la historia de un secuestro que, según cuenta, ocurre en los primeros días de septiembre. "4 de septiembre, mi frase "si te vas no vuelves" me persigue. Y siento ganas de llamarte, pero no contestas. No entiendo por qué no contestas, si aunque hayamos peleado todo sigue", cantan los hermanos en referencia al momento en el que se empiezan a dar cuenta de la desaparición de la otra persona.

La letra sigue unos días después. "7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía, luego cuelgan. Todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás, y pase lo que pase. Yo te esperaré".

September, Earth, Wind & Fire

"Do you remember. The 21st night of September?" cantaba la banda Earth, Wind & Fire, liderada por Maurice White; en 1978. Según el autor de la canción, la letra habla sobre el recuerdo de un amor pasado que vivió un mes de septiembre.

Hay otros artistas que han preferido no ser tan específicos y en lugar de fechas concretas han preferido referirse a meses enteros. Algunos de ellos son Taylor Swift con August, Febrero y Septiembre de Luna Ki, Agosto, de Bad Bunny; Diciembre, de Tini; July, de Noah Cyrus; y November Rain, de Guns N' Roses.

¿Se te ocurre alguna canción más que podría formar parte de esta lista? ¡Cuéntanoslo!