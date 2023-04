Álvaro de Luna canta al amor y pone en pie al público en LOS40 Primavera Pop 2023

Ya ha pasado casi una semana desde que se celebró LOS40 Primavera Pop 2023 en el Wizink Center de Madrid, el pasado viernes14 de abril. Las cuatro horas que duró aproximadamente el concierto y los más de veinte artistas que cantaron en él nos dieron grandes momentos y sobre todo actuaciones increíbles.

Uno de los últimos artistas en subir al escenario del conocido recinto de la capital fue Álvaro de Luna. El sevillano trajo a esta última edición de LOS40 Primavera Pop la combinación perfecta entre sus inicios en la música como cantante en solitario y su trabajo más reciente.

La actuación empezó con Todo contigo, el single que lanzó hace apenas un mes. El cantante cruzó la pasarela que se extendía en la parte central del escenario acompañado de los músicos de su banda para interpretar el tema lo más cerca posible del público que llenaba el Wizink Center.

Y es que el público vivió uno de los momentos más bonitos y emocionantes del festival con ese "tú me has devuelto las ganas, yo quiero todo contigo". Con una canción y una letra tan sincera, fue imposible no sentir la emoción que transmite el cantante.

Álvaro de Luna durante su actuación en LOS40 Primavera Pop 2023 / LOS40

Para el segundo tema que el sevillano interpretó sobre el escenario del Wizink Center, Álvaro de Luna estuvo muy arropado por el público, que no paró de saltar y bailar con Juramento Eterno de Sal. Esta canción fue la primera que conocimos del cantante en 2020 y fue todo un éxito, algo que los asistentes a LOS40 Primavera Pop 2023 demostraron al corear la letra de la canción a la perfección. "¿Quién me ayuda a cantar esta?", decía Álvaro de Luna mientras sonaban los primeros acordes del tema.

No hay duda de que esas "ganas de bailar" de las que habla el sevillano en su canción volvieron al Wizink Center en ese momento. Y es que no fueron pocos los que lo dieron todo con Juramento Eterno de Sal.

En términos generales, la actuación de Álvaro de Luna fue muy completa. En los apenas seis minutos que el sevillano estuvo sobre el escenario, consiguió poner en pie y se llevó los aplausos de las miles de personas que llenaron el Wizink Center.

"Madrid, muchas gracias. Ha sido un gusto y un honor", dijo el cantante al terminar de cantar Juramento Eterno de Sal. "Mucho ruido para LOS40, mucho ruido para mi banda. Os quiero, hasta siempre", así se despidió Álvaro de Luna del público de LOS40 Primavera Pop 2023.