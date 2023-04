Gorillaz toca su tema 'Possession Island' junto a Beck

El cantante californiano Beck se unió a Gorillaz la noche del pasado miércoles para interpretar en directo en el programa de televisión Jimmy Kimmel Live! el tema Possession Island de Gorillaz, el grupo virtual de Damon Albarn y Jamie Hewlett.

Se trata de la canción que cierra el octavo álbum de estudio de la banda inglesa, Cracker Island. Esta no es la primera vez que Gorillaz y Beck interpretan juntos este tema, pues ya lo hicieron en septiembre del año pasado en un concierto en el Forum de Los Ángeles.

En el vídeo, Albarn abre la canción tocando al piano antes de que Beck se una a él en la voz durante el resto de la actuación.

Esta interpretación marca la segunda colaboración entre los dos artistas, ya que Beck fue el artista invitado en el tema The Valley of the Pagans del disco Song Machine, Season One: Strange Timez, lanzado por la banda británica en 2020.

Gorillaz ft. Beck – Possession Island

Cracker Island vio la luz el pasado mes de febrero. El grupo se puso manos a la obra y empezó a trabajar en este trabajo en el 2021 y, según Albarn, fue terminado en mayo del 2022. El álbum, grabado en Londres y Los Ángeles, ha sido producido por multiinstrumentista y compositor estadounidense Greg Kurstin, Remi Kabaka Jr. y el mismo Albarn. Cracker Island sigue al EP de 2021, Meanwhile, a la colección de 2020, Song Machine, Season One: Strange Timez, y al álbum The Now Now, de 2018.

La promoción del disco comenzó en el Gorillaz World Tour 2022, ya que algunas canciones el disco, como por ejemplo Cracker Island, Silent Running, Skinny Ape o New Gold, se tocaron en vivo durante la gira. Possession Island la interpretaron durante la etapa del tour en Los Ángeles.

Este viernes, Gorillaz volverá a subirse al escenario principal del Coachella en el que será el segundo fin de semana del festival. En la primera jornada, el grupo sorprendió con un concierto y una propuesta impactante, donde no faltaron las canciones de su último LP, los clásicos hits, invitados de lujo y hologramas 3D gigantes; junto al trío estadounidense de hip hop De La Soul, el grupo interpretó también su clásico de 2005, Feel Good Inc.

Gorillaz - Feel Good Inc feat. De La Soul (Live at Coachella 2023)

Por su parte Beck se embarcará en su Summer Odyssey Tour, una gira conjunta con la banda francesa Phoenix el próximo mes de agosto.

La película de Gorillaz, suspendida

Tiempo atrás, Gorillaz confirmó que estaban preparando su propia película de animación junto con Netflix. Damon Albarn explicó que estaban trabajando en los guiones y dejó ver el trasfondo y la personalidad de los integrantes de la banda, 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, pero parece que al final, el proyecto no ha llegado a buen puerto. En una entrevista con HUMO hace unos meses, Albarn confirmaba que Netflix había decidido cancelar la cinta.