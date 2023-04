Las memorias Britney Spears están listas y se publicarán este mismo año

La vida de Britney Spears no ha sido fácil, sin embargo, la estrella del pop ya había anunciado su intención de contar sus vivencias, las que la han marcado a lo largo de su vida y cómo éstas la han hecho atravesar sus peores momentos, como la tutela a la que se vio sometida por parte de su padre, Jamie Spears, durante más de diez años.

A modo de catarsis personal, la intérprete comentó que estaba plasmando sus inquietudes en un libro de memorias que, como informa Page Six, ya está terminado.

Spears confirmó tiempo atrás en Instagram que se había sumergido de lleno en el proyecto y se sinceró sobre el carácter terapéutico del proyecto de escritura. "Estoy escribiendo un libro y me está resultando terapéutico y sanador. También es duro sacar a relucir eventos pasados de mi vida, de los que nunca me había expresado abiertamente", reveló la artista en su cuenta personal.

Britney Spears junto a su padre Jamie, su hemano Bryan y su madre Lynne, en una imagen de archivo. / by Chris Farina/Corbis via Getty Images

Según cuentan diversas fuentes, se trata de una lectura inspiradora, no solo porque plasma la fuerza del espíritu de Britney, sino porque la historia será narrada con elegancia, estilo, inteligencia, honestidad y falta de victimismo. Además tiene todo el potencial para convertirse en un superventas.

"Es una historia de supervivencia, en la que ha encontrado la manera de librarse de la tutela y encontrar la felicidad con su marido Sam Ashgari", se apunta desde Page Six.

En las páginas interiores, Britney narra muchos de sus momentos más vulnerables, sin evitar episodios dolorosos y controvertidos como su ruptura con Justin Timberlake, cuando era apenas una adolescente, el momento en que perdió los nervios con los fotógrafos tras raparse el pelo al cero y el duro enfrentamiento que ha tenido con su familia durante años.

Justin Timberlake y Britney Spears en 2002. / Denise Trusc

La editorial Simon & Schuster ya está trabajando en la preparación del ejemplar que verá la luz en los próximos meses, aunque aún no se ha detallado una fecha exacta, pero puede que quizá sea en torno al otoño. Algunos de los trabajadores de la editorial americana han definido el volumen como un "regalo" que transforma la alegría y el dolor en arte.

El mismo medio desvela un detalle económico acerca de estas memorias que se han convertido, a juzgar por las cifras, en unas de las mejor pagadas después de las de Barack y Michelle Obama. Spears podría haber llegado a un acuerdo de 15 millones de dólares (más de 13 millones y medio de euros) con los editores.

En este proyecto la artista ha contado con el escritor Sam Lansky, que ha trabajado para medios como Time, New York Magazine y The Atlantic. Además, no es la primera vez que se enfrenta a alguien tan popular, pues suyas han sido algunas de las grandes biografías realizadas de otras artistas como Adele, Madonna o Nicki Minaj.

Britney Spears junto a su marido, Sam Asghari. / J. Merritt/Getty Images for GLAAD

Actualmente y tal como ha declarado ella misma, Britney, de 41 años, se encuentra feliz, ya que "está encantada con la vida que ha construido para sí misma" tras librarse de la tutela paterna, tal y como ha declarado en los últimos meses a través de sus redes sociales. Ha reconocido además que la independencia que ha conseguido le ha dado fuerzas para estar concentrada y enfocada en convertirse en mejor persona.