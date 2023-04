Bizarrap lleva a los ‘pibes’ al éxtasis musical en el Hipódromo de Palermo (Buenos Aires)

Bizarrap es una de las figuras de referencia para los jóvenes artistas que quieren dedicar su vida a la música. Las canciones que cuentan con su producción se han convertido en verdaderos éxitos internacionales y algunas de ellas, incluso, han sido consideradas himnos para varias generaciones. Este es el caso de su session con Quevedo, que para muchos ha sido la canción del verano del 2022, o la de Shakira como tema de empoderamiento.

Lo que está claro es que Bizarrap convierte en oro todo lo que toca, y prueba de ello está en el éxito rotundo que ha tenido su primer concierto en el legendario Hipódromo de Palermo (Buenos Aires) este 20 de abril. Un recinto reconocido por cualquier argentino y que hace tan solo unas horas fue testigo de cómo 20.000 personas coreaban cada uno de los temas que el productor hizo sonar. Nosotros, por supuesto, no nos lo hemos querido perder.

Con un juego de luces, fuegos artificiales y cañones de llamas de fuego, nuestro protagonista ha contado con todos los elementos para convertir la inauguración de su BZRP Live Tour 2023 en una fecha inolvidable. Él, bajo sus características gafas de sol y su gorra y sobre una plataforma, daba comienzo al día que iba a marcar un antes y un después en su trayectoria.

Bizarrap en el Hipódromo de Palermo este 20 de abril / Tomas Cuesta (Getty Images)

Por supuesto, las Music Sessions no han faltado en su repertorio, aunque para aportarle un toque más especial, las ha remezclado y ha deleitado a los presentes con nuevos sonidos que los han llevado al éxtasis musical. No cabe duda de que Bizarrap tiene la clave para transportarnos a través de sus canciones.

Pero eso no es todo. Y es que Biza no ha estado solo sobre el escenario. Su más fiel compañero y amigo Duki desató la locura cuando apareció ante los miles de personas que no paraban de gritar por su presencia. Por supuesto, juntos hicieron sonar la tan esperada session que publicaron hace unos meses y que acumula cifras casi inimaginables en las plataformas.

"No sé si saben, pero este es mi primer show propio y es muy emocionante para mí", decía Gonzalo, más conocido como Bizarrap, frente al micrófono.

Bizarrap sobre la plataforma / Tomas Cuesta (Getty Images)

En definitiva, los pibes han disfrutado este 20 de abril de la que quizás sea una de las noches más especiales para Bizarrap, que ha confirmado que su talento ha hecho historia en la música de Argentina. Con el cartel de entradas agotadas y la adrenalina por las nubes, el productor se prepara para para dos nuevas fechas en este mismo recinto, que sin duda van a confirmarnos lo que ya todos sabemos: lo de Bizarrap es de otro planeta.