Aitana da nuevos detalles de la canción más íntima de ‘Alpha’: “No voy a cambiar nada”

Aitana ha volado hasta México para montar allí la segunda Alpha House. La cantante continúa inmersa en esta nueva era con la que está montando fiestas por diferentes localizaciones del mundo. La siguiente toca en Ciudad de México y ha aprovechado la visita para hacer un poco de promo de Los Ángeles, carta de presentación de su tercer álbum de estudio.

Una de las paradas de Aitana ha sido en Pic Pod Podcast y ahí ha desvelado nuevos detalles del disco, concretamente de una de las canciones más especiales del proyecto y, según dice, también de toda su carrera. "Hay canciones en este disco que todavía no sé si las voy a meter, pero hay una que ya he decidido que sí. Esa canción se llama The Killers y la escribí en mi casa en quince minutos", explica la artista en este espacio. "No sé lo que estaba haciendo, pero necesitaba llegar y estar en el piano. Empecé a soltarlo todo en esa canción".

Aitana ha contado que cuando compone, una vez terminada su parte, lleva la canción a sus productores de confianza para terminar de perfilarla. Sin embargo, con The Killers ha sido diferente. "Cuando escribo yo sola me juzgo mucho, soy muy exigente conmigo misma. Pero esta canción me salió así en el momento, llorando, y no quiero cambiar nada", continúa. "Por primera vez voy a tener una canción en un disco solamente escrita por mí".

AITANA CONFIESA TODO | PIC POD EP. 143 ft. AITANA

Además, según ha desvelado la también actriz, algunos privilegiados, amigos íntimos de la catalana, han podido escuchar el tema en primicia y la han invitado a cambiar algunas cosas. ¿La respuesta de Aitana? "No voy a cambiar nada. Sé que podría mejorar en melodías, pero lo bonito es el momento en el que se hizo, así que ya. Hay que dejarla así".

“Vas a quedar dolió”

La composición ha sido uno de los temas más tratados durante la entrevista con Pic Pod Podcast. Y es que además del proceso que hay detrás de The Killers, Aitana ha recordado que ha estado siempre detrás de todas sus canciones: "Antes de los 18 años había escrito alguna canción en mi casa, pero no había sacado nada. Cuando empecé con todo esto componía con otros compositores y productores".

Además, Aitana ha desvelado el título de la canción que más le ha costado componer de toda su discografía. "Fue Con la miel en los labios. También Vas a quedarte. Esa canción duele y dolió hacerla", afirma la cantante. "No me gusta decir qué canciones son basadas en experiencias y qué canciones no porque la gente se hace sus películas y se puede malinterpretar".