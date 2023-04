La nueva canción de Anuel AA con Wisin, ‘Mi Exxx’, revoluciona a sus fans: “Respuesta sutil...”

Anuel AA tiene la industria de la música urbana completamente revolucionada. Después de unirse a Eladio Carrión y lanzar juntos Triste Verano, el trapero ha vuelto a la carga con una nueva colaboración que ha dado de qué hablar en las redes sociales.

Se trata de Mi Exxx, un tema de Wisin al que se une el puertorriqueño y que en tan solo unas horas ha superado el millón de reproducciones en Youtube. El tema de reggaeton habla de una reconciliación entre ex, dándole así una nueva oportunidad al amor y un voto de confianza a esa persona con la que compartiste gran parte de tu vida.

"Mi Exxx, junto a Anuel, es un tema muy orgánico. Yo se lo envié, le encantó, tiró. Logramos hacer el video con Carlos Pérez. Y ese tipo de proyecto es el que sale", dice Wisin en una entrevista con Billboard. En el vídeo, ambos artistas se unen e interpretan el tema a cámara mientras una joven posa de forma seductora.

Pero eso no es todo. El legendario reggaetonero solo tiene bonitas palabras hacia el trapero, que le acompaña en este nuevo éxito musical. "Estamos viendo un gran regreso y estoy feliz por él. Creo que Anuel tiene mucho que ofrecer a la escena musical y es un honor tenerlo en esta canción", dice. Ambos han presentado Mi Exxx sobre el escenario de los Latin American Music Awards 2023, advirtiendo de que se avecinaba un nuevo éxito.

Pero eso no es todo. Teniendo en cuenta el historial amoroso de Anuel, los usuarios no han tardado en reaccionar a los versos que incluye en esta canción. "Si estás con él, ¿pa qué tú me dedicas una canción?", dice en uno de ellos. "Respuesta sutil", comenta un usuario en las redes. "Los versos de anuel en “MI EXXX” tienen nombre y apellido no?", añade otro.

Y tú, ¿ya has escuchado la canción? ¿Qué opinas? ¿Tienes a quién dedicársela?