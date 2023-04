Los actores de ‘Bienvenidos a Edén’ hablan de sus fiestas: “Con una tuve bastante”

Bienvenidos a Edén vuelve un año después a la cartelera más destacada de Netflix con el estreno de su segunda temporada. Amaia Aberasturi (La edad de la ira), Amaia Salamanca (Gran hotel), Lola Rodríguez (Veneno), Belinda y el resto de protagonistas de la serie regresan a la isla de Edén a partir de este viernes para retomar la historia donde la dejaron, aunque con novedades importantes.

"Nacen nuevas tramas y hay nuevos personajes. Entramos en una fantasía mucho más construida y mucho más profunda que funciona genial", explica Lola Rodríguez en esta entrevista de LOS40, mientras que Belinda incide en el amor y, concretamente, en la historia que protagonizan Charly (Tomy Aguilera) y Maika (Lola Rodríguez): "Es mi pareja favorita, me encantan. Los amo y quiero que acaben juntos porque es un amor tan bonito que enamora".

Las famosas fiestas de Bienvenidos a Edén no estarán tan presentes en esta entrega. Los nuevos capítulos ponen más el foco en la acción, además de profundizar en los conflictos de los personajes. Sin embargo, hay otras fiestas que han estado muy presentes. Hablamos de las que montan los actores para celebrar los éxitos de la serie. En la primera temporada hubo alguna que otra, pero, por lo que cuentan los protagonistas, la de la segunda tuvo bastante movimiento.

Bienvenidos a Edén: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

"La fiesta más loca a la que he ido ha sido la de Bienvenidos a Edén en Teruel. En la primera temporada no había ido ninguna y en la segunda me dijeron: 'Belinda, no has venido a ninguna fiesta. ¿Por qué no te animas? No eres divertida'. Y madre mía. Fui a una y con una tuve", cuenta Belinda entre risas. Y no es la única que habla de esta fiesta. Carlos Torres (La reina del flow), último fichaje de esta producción, corrobora la versión de la cantante: "Las fiestas de Edén son únicas, tanto la de los personajes como la de los actores".

De momento, mientras esperamos a ser invitados a alguna de esas fiestas locas que montan los actores de Bienvenidos a Edén, tenemos que conformarnos con las que aparecen en pantalla. Toca fin de semana relax para hacer maratón de esta segunda temporada de la ficción que mantiene el listón de la primera.

¡Todo el mundo a ver Bienvenidos a Edén!