Manual de supervivencia si es la primera vez que vas a la Feria de Abril de Sevilla 2023

Ya está aquí. En pocas horas se dará pistoletazo de salida a la esperada Feria de Abril de Sevilla de este 2023. En la madrugada del sábado al domingo 23 de abril todos se vestirán con sus mejores galas y se prepararán para disfrutar, bailar alguna que otra sevillana o al menos intentarlo y beber rebujito en las diferentes casetas que se repartirán por todo El Real hasta el próximo sábado 29 de abril, concluyendo con los fuegos artificiales.

Volantes, farolillos, sevillanas, carruajes y muchas ganas de pasarlo bien son el reflejo de lo que muchos sevillanos sienten ya a las puertas de esta Feria de Abril. Si esta es tu primera vez y quieres sobrevivir con éxito, además de conocer algunas de las claves de esta feria de Sevilla, aquí te dejamos una pequeña guía para sobrevivir en la Feria de Abril de Sevilla y no morir en el intento (o al menos intentarlo). En ella encontrarás tips básicos sobre el código de vestimenta que te ayudarán a ir acorde al evento y a ultimar esos detalles de última hora que tantos quebraderos de cabeza te dan.

Una caseta con todos los socios dentro en la Feria de Abril de Sevilla. / AFP via Getty / RISTINA QUICLER

1. La Feria de Abril de Sevilla es privada

Como sabrás, la Feria de Abril empieza con el mítico “alumbrao” y hasta ese momento, las casetas están cerradas a cal y canto y sólo pueden permanecer dentro aquellos socios que vayan a celebrar la tradicional cena del “pescaíto” en su interior. El resto tendrá que conformarse con disfrutar de esta velada en bares y en sus respectivos hogares hasta la cita oficial a las 00:00 horas.

Seguramente muchas veces te hayan comentado que la Feria de Sevilla es de lo más privada, y lo cierto es que no están mal encaminados. De hecho, pensar que está todo pagado es un error, pues, aunque hay listas para que los socios de las casetas vayan apuntando sus consumiciones durante la feria, pasando por caja el último día, lo más normal es ir pagando al momento.

Sin embargo, vayamos a lo importante: vas a la Feria y no conoces a nadie con caseta. ¡Tranqui, también hay un hueco para ti! Y es que El Real cuenta también con un número de casetas públicas para que todo el mundo pueda disfrutar de esta celebración a lo grande.

2. Casetas públicas de la feria de Abril de Sevilla

Como adelantábamos, para que no te quedes desde la barrera viendo cómo el resto disfrutan, a continuación, te dejamos cuáles son las casetas con acceso libre:

Zona de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla: calle Costillares, 13.

Distrito Casco Antiguo: calle Antonio Bienvenida, 97.

Distrito Este-Cerro-Amate: calle Pascual Márquez, número 215.

Distrito Macarena-Norte: calle Pascual Márquez, número 85.

Distrito Nervión-San Pablo-Santa Justa: calle Costillares, 22.

Distrito Triana-Los Remedios: Pascual Márquez, 153.

Distrito Sur-Bellavista-La Palmera: calle Ignacio Sánchez Mejías, 61.

PSOE: calle Antonio Bienvenida, 79.

PP: calle Pascual Márquez, 66.

La Pecera: calle Pascual Márquez, 9.

CCOO: calle Pascual Márquez, 81.

UGT: calle Antonio Bienvenida, 13.

USO: calle Curro Romero, 25.

Asociación C.F. San Fernando: calle Ignacio Sánchez Mejías, 56.

La Marimorena: calle Manolo Vázquez, 31.

3. ¿Qué bebida es típica en la Feria de Abril?

Seguro que hay más de un despistado que a estas alturas no sabe que el rebujito es la bebida estrella de la Feria de Abril de Sevilla (manzanilla o vino fino, gaseosa y mucho hielo, y cuidado porque es traicionero).

Por lo que si quieres convertirte en un auténtico sevillano o sevillana tienes que animarte a probar, al menos una vez, esta bebida refrescante que te ayudará a sobrellevar las altas temperaturas que van a reinar durante los próximos días, y si es en un catavinos, vaso por excelencia para degustar este cóctel, mejor que mejor.

4. Cómo vestir de día y de noche en la Feria de Abril de Sevilla

Si hay algún elemento identificativo de la feria de Abril de Sevilla ese es el traje de flamenca, pero ¡alerta! prohibido por los siglos de los siglos vestirse con este atuendo el sábado de pescaíto, a partir del domingo todos los días que quieras.

Numerosas sevillanas e invitadas recorren El Real enfundadas en estos vestidos con volantes que complementan con todo tipo de accesorios. Es cierto que los diseños de los trajes de flamenca son de los más variados y cada año son más sorprendentes que el anterior. De hecho, siempre hay alguno que acaba eclipsando todos los focos, pero la realidad es que este vestido no luciría igual sin su posible mantoncillo combinado, su broche, sus pendientes y su peineta, aunque este último queda a gusto del consumidor.

En el caso en el que no quieras llevar el traje típico, el dress code exige que los looks sean arreglados. Por lo que una de las sugerencias más aplaudidas podría ser un vestido satinado combinado con algún mantón de color, un mono de lunares, una falda larga y un top con volantes... Todas aquellas opciones que tengas en tu armario y que respondan siempre a formalidad y elegancia. Eso sí, para potenciar tus looks es también recomendable unas buenas cuñas o unos buenos zapatos de tacón.

5. ¿Dónde ponerse la flor en la cabeza?

Una de las preguntas más frecuentes es dónde colocar la flor de flamenca en el pelo. Si no quieres desentonar e ir hecha un cuadro, entonces asegúrate que esta va en el sitio adecuado. Por regla general, la flor nunca se lleva a un lado, sino que se suele llevar en la parte de arriba de la cabeza.

Es más, muchos recomiendan llevar el pelo recogido en vez de suelto porque este podría “recargar el look”. Aunque esta recomendación también serviría de excusa para evitar las elevadas temperaturas que van a reinar durante esta semana en la feria de Sevilla.

6. El bolsillo secreto de los trajes

Olvídate de las gafas de sol, del bolso y de todos los complementos innecesarios ya que no los necesitarás. De hecho, los trajes de flamenca llevan incorporados un pequeño bolsillo en el forro, conocido más coloquialmente como enagua, para que guardes aquellos que sean más imprescindibles, y cuando hablamos de vida o muerte nos referimos a móvil, llaves, monedero, horquillas, tiritas, pintalabios y para de contar.

Si no quieres irte de la feria con moratones, es importante que sepas que los bolsillos tendrán que ir en los laterales de tu vestido y no en la parte delantera. Así que, asegúrate que tu traje lo lleva.

7. El dress code de la Feria de Abril de Sevilla para hombres

Teniendo en cuenta que se trata de un evento tradicional y castizo de la capital hispalense, es importante que tengas en cuenta que el dress code es muy formal. No hay leyes escritas, pero si no quieres ser el hazmerreír entonces toca apostar por lo clásico o al menos lo elegante.

El traje es la opción más extendida. Aunque dentro de ella existen diferentes tendencias sobre qué tipos de traje llevar. La realidad es que el clásico azul, el gris merengo o el beis son algunas de las opciones más demandadas. Pero un traje no es nada sin sus complementos. Por lo que no te olvides de tu corbata, ya que pueden convertirse en el motivo por el que no te dejen acceder a muchas casetas, el pañuelo y el cinturón o los tirantes.

8. El momento de bailar unas sevillanas

¿Y es que a quién a estas alturas se le resiste bailar una sevillana o al menos a intentarlo? No hace falta ser Sara Baras para poder disfrutar de este baile tan típico. Sólo necesitarás ponerle un poco de empeño y mucha gracia para que puedas arrancarte simplemente con la primera.

Si ni con esas consigues dominar los pasos, entonces limítate en mover tus abrazos al ritmo ‘Cojo la manzana, me la como y la tiro’. Y si aun así las sevillanas te han hecho un jaque mate, tranqui, es tu momento para pedir otra ronda.

9. Cerrar la Feria de Abril comiendo buñuelos

No puedes cerrar la feria sin degustar el típico desayuno de la capital hispalense mientras te ríes con tus amigos y familiares. Para ello, nada mejor que acudir a los puestos que se encuentran en la calle del Infierno y saborear, desde unos buñuelos, un crep, unos churros o hasta un bocadillo “para que empape”.

10. ¿Cómo limpiar el traje de flamenca?

Lavar el traje de flamenca puede convertirse en una tarea imposible en numerosas ocasiones, ya que por desconocimiento puedes acabar cargándote tu tan preciado traje. Es por eso que muchas deciden llevarlo a tintorerías y otras, en cambio, prefieren hacerlo en la bañera de casa. Pero lo más recomendable para tu bolsillo y para conservar en perfecto estado el vestido es que lo laves en casa con ayuda de la lavadora.

El truco está en poner las prendas del revés y usar un prelavado corto usando un detergente neutro para que no se decolore el vestido. Después, la mejor opción será siempre colgarlo en una pecha al aire libre, pero sin que esté en contacto directo con el sol.

Y ahora ya sí, lo tienes todo para triunfar en la Feria de Abril de Sevilla. ¡A disfrutarlo!