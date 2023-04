Una espectadora le planta cara a Risto Mejide en pleno directo tras hacer una valoración negativa

Este sábado, Got Talent: All Stars ofrecía su segunda emisión de esta nueva temporada. De nuevo, como cada programa, su jurado más profesional se volvía a sentar en la mesa para dar su punto de vista sobre las actuaciones de los concursantes. Paula Echevarría, Edurne y Risto Mejide volvían a la carga una vez más, sin embargo, este último no se fue de rositas.

El publicista, que siempre consigue convertirse en protagonista del talent show, volvió a dar la nota. ¿El motivo? Su valoración ante un grupo de bailarines francés, Les Sancho, que se subían al escenario dispuestos a dar un show donde lo esencial era el baile y el humor. Un espectáculo lleno de acrobacias y de buen rollo entre los integrantes del grupo que, bajo los ritmos latinos y de mambo, consiguieron conquistar al público. De hecho, para recalcar más aún esto último, las ovaciones y aplausos por parte de los espectadores consiguieron hacerse con todo el teatro.

Algo similar fue a lo que le paso a Paula Echevarría, Edurne y Leo Harlem, pero no a Risto Mejide que, sin siquiera dar un aplauso, tomó la palabra para decir que aunque no iba a sentenciar que no le había gustado, sí tenía la sensación de que el show se había quedado a medias.

"¿Cómo puedes decir que no te ha gustado el número si el público se ha puesto de pie a aplaudirnos? El número es redondo y yo soy la guinda del pastel", decía entre risas Bubu, el portavoz del grupo.

Risto tenía una explicación y así se la hizo saber: "Te lo explico muy fácil. Creo que está a medias porque he estado a medio camino entre un número de baile y uno humorístico. Y creo que si lo hacéis más evidente el humor el número puede quedar redondísimo, porque como buenos bailarines que sois eso no lo vais a perder", justificaba el miembro del jurado.

Sin pelos en la lengua

Tras ello y mientras se producía el cambio de concursantes, Risto lanzó un mensaje al público: "De verdad, no os puede gustar todo. Tiene que haber algo de criterio aquí", decía. Sin embargo, estas palabras no fueron en vano y una de las espectadoras allí presentes quiso responder: "Sí, pero dentro de lo que cabe ha estado bien", respondía.

Una respuesta que no terminó de gustar a Risto que reaccionó de forma tajante: "No, pero hablo por aquí", decía señalando a la zona de las butacas. "Tú ya sé que no tienes. El resto", decía provocando la risa irónica de todo el teatro.