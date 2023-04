La unión de la música y la literatura: 10 canciones inspiradas en libros

Este 23 de abril Barcelona y Aragón viven uno de los días más especiales del año. La celebración de Sant Jordi (San Jorge en el caso de Aragón) como patrón de la ciudad condal y del territorio aragonés hacen que las calles se llenen de cientos de puestos de libros, con miles de personas celebrando la ocasión comprando y compartiendo literatura. En el resto de España y a nivel internacional se celebra, también, el Día del Libro.

Es por ello que queremos aprovechar la ocasión para unir el mundo de la música y la literatura haciendo un repaso por 10 canciones cuya creación se inspiró en obras literarias (parcial o completamente). ¿Te animas a descubrirlas con nosotros?

1 - Wonderland - Taylor Swift

Si bien la canción más famosa de Taylor Swift relacionada con una obra literaria es Love Story, inspirada en el clásico de William Shakespeare Romeo y Julieta, existen multitud de referencias a la literatura en toda la trayectoria de nuestra rubia favorita.

Entre todas ellas, destaca Wonderland, perteneciente a la edición deluxe de 1989, donde Taylor Swift utiliza multitud de referencias a Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll para hablar de una relación vivida con gran intensidad pero destinada al fracaso. "Cogimos el camino equivocado y caímos por la madriguera del conejo", "Encontramos el país de las maravillas y nos perdimos en él" o "¿No calmaste mis miedos con la sonrisa del gato de Chesire?" son algunos de los versos que podemos encontrar en su estribillo y estrofas.

2 - Wuthering Heights - Kate Bush

Con permiso de Running Up That Hill (A Deal With God), que sin duda se ha convertido en la canción más conocida de Kate Bush tanto en el momento de su lanzamiento como prácticamente cuatro décadas después tras formar parte de la banda sonora de Stranger Things, uno de los temas más conocidos de la cantautora estadounidense tiene que ver con una novela: Cumbres borrascosas de Emily Brontë.

Lo cierto es que en el momento de componer Wuthering Heights Kate Bush no se había leído la obra de la autora, pero logró captar entre sus estrofas el sentido general del libro, además de hacer constantes referencias a sus protagonistas: "Heathcliff, soy yo, soy Cathy, he llegado a casa, estoy helada, déjame entrar por la ventana".

3 - Peter Pan - El canto del loco

Uno de los grandes clásicos de El canto del loco tiene mucho que ver con el protagonista de la obra de teatro Peter Pan y Wendy escrita por el escocés James Matthew Barrie, tanto es así que da título a la canción. El tema de la banda, publicado en 2008 como el segundo sencillo de su quinto y último álbum, abordaba una epifanía del vocalista del grupo, ya se habían hecho mayores: "¿Será que me habré hecho mayor? Que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue. Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior, que Campanilla te cuide y te guarde...".

Peter Pan representaba esa niñez que se abandonaba poco a poco, que se resiste a desaparecer aunque nos toque torear en otras plazas, asumir otras responsabilidades y hacer frente a la vida adulta.

4 - 1984 - David Bowie

1984 de George Orwell se ha convertido en un título imprescindible de la literatura universal, referenciado por muchos cantantes, escritores y todo tiempo de artistas a lo largo de los años. Entre las referencias más importantes que encontramos a lo largo de la historia aparece la canción homónima publicada por David Bowie una década antes, en 1974. En un principio, además, el cantante pretendía hacer un musical inspirado en la novela, pero la negativa de la viuda de Orwell impidió que este sueño se hiciese realidad.

5 - Frankenstein - Lenny Kravitz

Como en el caso anterior, el título de esta canción de Lenny Kravitz vuelve a ser auto-explicativo para aparecer en esta lista. La canción se inspira en la novela de Mary Shelley, considerada como una de las primeras obras de ciencia ficción. En ella, Lenny Kravitz se compara con el monstruo de Frankenstein porque en el fondo los dos buscan la misma cosa: sentirse queridos.

6 - Off The Races - Lana del Rey

Una de las máximas representantes del pop y la música alternativa a nivel internacional es Lana del Rey, que a lo largo de toda su carrera ha hecho múltiples referencias a la literatura en sus canciones. Una de las obras que más ha mencionado es Lolita, de Vladimir Nabokov, a la que la estadounidense dedica una canción entera con el mismo nombre. Sin embargo, en esta ocasión hemos querido destacar Off The Races, cuya letra incluye el comienzo de la obra: "Light of my life, fire of my loins (Luz de mi vida, fuego de mis entrañas)".

7 - Miki Núñez - Sin noticias de Gurb

Nuestro querido Miki Núñez, ex concursante de Operación Triunfo 2018 y representante de España en Eurovisión un año después con La venda, publicaba dentro de su segundo disco una canción dedicada a una de las obras de la literatura más leídas en las escuelas de Cataluña: Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. Una novela que tiene como protagonista a un extraterrestre que busca a Gurb (otro alienígena perdido en la ciudad condal tras adoptar la imagen de Marta Sánchez en plena preparación para los Juegos Olímpicos de 1992). "He llegado sin perderme, objetivo: ser persona. Busco un espejo para verme; ojos, pelos y sin cola. Mi misión es encontrarte" son las primeras palabras que podemos escuchar en la canción del catalán.

8 - Malamente - Rosalía

Nuestra artista más internacional, que se encuentra en estos momentos recorriendo los festivales de música más importantes del mundo, presentaba en 2018 El Mal Querer, un álbum experimental y conceptual dividido en capítulos que se inspiraba en una novela anónima del siglo XIII, Flamenca, para introducirnos en la historia de una relación tóxica. Elegimos Malamente - Capítulo 1: Augurio, para reflejar un disco que la presentó al mundo como una de las voces nacionales más importantes.

9 - Ramble On - Led Zeppelin

Una de las bandas de rock más importantes de la historia se inspiró en multitud de ocasiones en la obra de Tolkien para la composición de sus temas. De entre todas ellas, destaca Ramble On por su inspiración en la obra de El Señor de los Anillos. El propio título hace referencia a "divagar", a iniciar un viaje. Gollum y Mordor aparecen entre sus estrofas, pero también formas de expresarse calcadas a la obra del escritor para describir la caída de las hojas por el viento o las luces de la luna en otoño, por ejemplo.

10 - Rosas - La Oreja de Van Gogh

Terminamos este recorrido por la unión entre la música y la literatura con una de las canciones más importantes en la trayectoria de La Oreja de Van Gogh: Rosas. Cuando se cumplen 20 años del lanzamiento de este tercer sencillo del álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida, hemos decidido incluirlo en la lista por una referencia que encontramos a lo largo de la canción: "Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas Tiempo de silencio", el título de la novela de Luis Martín-Santos.