O Son Do Camiño 2023 llega con las actuaciones de Aitana, Bizarrap, Maluma o Leiva y LOS40 como medio oficial

Un año más, el Monte Do Gozo de Santiago de Compostela se volverá a llenar de música los días 15, 16 y 17 de junio. O Son Do Camiño es uno de los eventos más importantes del verano, además del festival más grande del norte de España, con más de 30 mil asistentes. Este año contará con más de 50 artistas, entre los que se encuentran algunos de los grandes nombres del momento. LOS40 es el medio oficial del festival O Son do Camiño 2023.

Como es habitual en el festival, los asistentes podrán disfrutar de artistas de muchos estilos diferentes. Desde Bizarrap hasta Aitana, pasando por Leiva, Vetusta Morla o incluso The Kooks, entre otros.

Cartel de O Son do Camiño 2023 / Imagen cedida por el festival

Los artistas más destacados del cartel

El primer día estará protagonizado por Bizarrap, uno de los productores y DJs más exitosos del momento. Grandes éxitos del argentino como sus sesiones con Quevedo o Shakira sonarán en la capital gallega. Ese jueves 15 de junio, el argentino estará acompañado por Alt-J, Leiva, Steve Angello, Eladio Carrión y Tokisha, entre otros.

Al día siguiente, el reggaetonero Maluma y la banda de indie rock británico The Kooks serán los más esperados de la jornada. En O Son Do Camiño tienen representación todos los géneros musicales. Es por eso que el viernes 16 de junio subirán al escenario desde artistas como Mora o Trueno hasta bandas como Ginebras o Delaporte.

Aitana, una de las protagonistas del momento tras lanzar su último single Los Ángeles con el que ha inaugurado la era Alpha, es una de las protagonistas del último día del festival. Además, O Son Do Camiño 2023 será uno de los pocos eventos donde podremos disfrutar de la cantante catalana en directo. El cierre del festival lo completan artistas como Chica Sobresalto, Duki o Vetusta Morla.

Un homenaje a la música gallega

Una de las mayores preocupaciones del festival es contar con un gran porcentaje de artistas gallegos en su cartel. Como han afirmado desde la organización del festival, "O Son Do Camiño es un festival creado para Galicia desde Galicia". Xoel López, Michenlo, Fillas de Cassandra o Groove Amigos son algunos de los cantantes que darán el toque gallego al festival.

Así puedes conseguir tus entradas

Aunque los abonos para O Son Do Camiño 2023 salieron ya en diciembre y se agotaron en apenas unas horas, pueden adquirirse las últimas entradas de día. ¡Ojo que hay algunos días agotados!