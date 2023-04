Céline Dion reaparece con 'Love Again', canción principal de su debut cinematográfico

Buenas noticias para Céline Dion y sus seguidores. La diva del pop romántico y eternamente conocida por la canción My Heart Will Go On de la película Titanic, publicaba hace escasos días Love Again, la canción principal de la película del mismo título en la que realiza su debut como actriz y que será estrenada en España el 12 de mayo.

La balada es una de las cinco nuevas canciones de Dion que forman parte de la banda sonora de Love Again, una comedia romántica interpretada por Priyanka Chopra Jonas (Quantico) y Sam Heughan (Outlander). En el filme, que narra la historia de una mujer que se enfrenta a la muerte inesperada de su prometido enviando mensajes de texto al número de teléfono del fallecido, Dion interpreta a un personaje inspirado en ella misma.

"Me divertí mucho haciendo esta película. Y tener el privilegio de aparecer con los bellos y talentosos actores Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan en mi primer largometraje es un regalo que apreciaré para siempre. Creo que es una historia maravillosa para sentirse bien, y espero que a la gente le guste, y que también le gusten las nuevas canciones", ha expresado la cantante en un comunicado.

El álbum de 14 temas cuenta con cinco nuevas canciones de Céline junto con seis de sus grandes éxitos y tres temas seleccionados de la música de la película. Se trata del primer lanzamiento de música nueva de la artista canadiense desde su álbum Courage de 2019.

Céline Dion - Love Again (from the Motion Picture Soundtrack) (Official Lyric Video)

A pesar de que llega a los 55 años haciendo frente a una enfermedad neurológica, es una mujer que ha demostrado en más de cuatro décadas que es un ave fénix. Recordemos que en diciembre del pasado año anunció que padecía una enfermedad neurológica.

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, la artista explicaba que desde hacía tiempo sufría "problemas de salud" y que le habían diagnosticado "un problema neurológico muy raro", conocido como síndrome de la persona rígida.

Céline Dion padece un problema neurológico conocido como 'síndrome de la persona rígida'. / Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank via Getty Images

Se trata de una patología neurológica que afecta al sistema nervioso central y se caracteriza por "episodios de rigidez y espasmos de los músculos del tronco y de los brazos y piernas", según el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales de Estados Unidos. Céline Dion señaló a esta patología como la causa de los "espamos musculares" que sufre y explicó que estaba siendo atendida por un equipo médico.

Por este motivo, la cantante se vio obligada a cancelar la gira europea que tenía prevista comenzar en febrero de 2023; algunos conciertos fueron reprogramados para 2024, mientras que otros fueron directamente suspendidos.

Love Again (Banda Sonora Original), listado de canciones:

- Love Again

- I'll Be

- Waiting On You

- Love Of My Life

- The Gift

- It's All Coming Back To Me Now

- Orpheus & Eurydice (Score from Love Again)

- All By Myself

- Where Does My Heart Beat Now

- Celine Wisdom (Score from Love Again)

- A New Day Has Come

- Courage

- That's The Way It Is

- Love Takes Courage (Score from Love Again)