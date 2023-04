Una exposición recoge el primer concierto que Bruce Springsteen dio en España

La noche del 21 de abril de 1981 Bruce Springsteen y la E Street Band debutaban en España. Lo hacían en Palacio Municipal de Deportes de Montjuic, en Barcelona. El recinto no se llenó por poco, pero en él se congregaron alrededor de 7000 enfervorecidos fans. De aquel día han pasado ya 42 años.

A principio de la década de los 80, Bruce Springsteen ya había cosechado gran éxito mundial con su tercer disco, Born to Run (1975), y con el cuarto, Darkness on The Edge of Town (1978), pero aún su popularidad en España no era tan elevada como la que ya si tenía en los países anglosajones.

Aquella noche fueron más de tres horas de canciones de sus cinco primeros discos, con especial incidencia en The River, (1980) sin olvidarse de algunas versiones que aún forman parte de su repertorio a día de hoy.

Ahora, las mejores instantáneas de aquella noche histórica se pueden ver en la Ciudad Condal, ya que el Palau Robert acoge hasta el 14 de mayo una exposición del fotógrafo Francesc Fàbregas centrada en aquel evento: Bruce Springsteen. Barcelona 1981.

Comisariada por el propio Fàbregas, a la muestra gráfica en los jardines del Palau Robert le acompañan comentarios de diversas personalidades que asistieron a la actuación de Springsteen, según ha informado en un comunicado, donde también ha afirmado que en aquel concierto notó una enorme concentración y responsabilidad que tenía entre manos, pues él fue el único fotógrafo autorizado. La discográfica del artista contrató al fotógrafo de la mítica revista musical Vibraciones para que se encargara de realizar ese trabajo y se distribuyesen las fotografías entre todos los medios interesados. "Me temblaban las piernas", ha subrayado.

Los asistentes al show salieron más que satisfechos en la primera cita de El Boss en nuestro país y, por parte de la prensa, los elogios al músico de Nueva Jersey también fueron unánimes. Así, se sucedieron titulares trascendentales como "El mejor concierto del año" (en El Diario de Barcelona), "El gran ejemplo del mejor rock" (El noticiero universal), "La emoción y la verdad del rock" (El País), "Bruce Springsteen fue la vida" (El Alcázar), "El retorno de los héroes" (ABC), "El concierto del siglo" (El Gran Musical), "Una noche para el recuerdo" (revista Disco Actualidad) e "Inolvidable" (revista Vibraciones).

Cuentan los cronistas de la época que un Springsteen sorprendido por la reacción del público prometió no olvidar nunca aquella noche y volver a la ciudad, algo que ha cumplido y sigue cumpliendo a pies juntillas. De hecho, en apenas cuatro días vuelve a subirse a un escenario de la capital catalana, pues el cantante actuará los días 28 y 30 de abril en el Estadi Olímpic de Barcelona, ciudad en la que iniciará su gira europea, y todo a pesar de que el pasado 14 de abril dio positivo en covid.