Rosalía y Enrique Iglesias: dos héroes que se convirtieron en dioses

“Si pudiera ser héroe, si pudiera ser tu Dios”, cantaba Rosalía ante miles de personas en el Coachella. Con un aura casi divina gracias al foco de las luces de los móviles de los asistentes y a los últimos rayos del sol del desierto de colorado, la imagen de la estrella española parece sacada de una película. Su voz a capela vibraba por todo el recinto emocionando a los espectadores y espectadoras, sin importar si entendían lo que la cantante estaba diciendo. Conocían la melodía: es la de Hero, la de Enrique Iglesias, la de aquel chico español que también se abrió camino en el mercado anglosajón hace dos décadas.

No es casualidad que Rosalía, la estrella española más conocida de la última década, haya escogido cantar uno de los primeros hits con los que Enrique Iglesias (Madrid, 1975) se abrió camino en el mercado anglosajón. No sabemos si habrá sido de forma intencionada o inconsciente —aunque la catalana tiene una mente brillante a la hora de seleccionar todo lo que tiene que ver con su carrera —, pero escoger Héroes de Enrique para interpretar en su gira de festivales (además de en el Coachella, la ha interpretado en el Lollapalooza) es todo un guiño a aquel Enrique que se coló en las radios de medio mundo.

Pero para entender por qué nos parece tan importante que Rosalía haya escogido esta canción para su show tenemos que retroceder hasta 2001, cuando un Enrique de 22 años se convirtió en el primer español del milenio en entrar en las listas anglosajonas. Lo hizo con Escape, el primer single de su álbum homónimo, que llegó a posicionarse como nº2 en Billboard. Hero consiguió sonar desde el nº3.

Enrique Iglesias rompió todos los récords de un artista español, consiguiendo con su álbum Escape ser número 1 en ventas en Estados Unidos, Australia y Reino Unido. ¡Toda una proeza que todavía nadie de nuestro país ha conseguido superar!

Enrique Iglesias - Hero (Official Music Video)

Los héroes ahora cantan en español

Pero las reglas del juego musical han cambiado, 22 años después del lanzamiento de Escape, ya no hace falta cantar en inglés para posicionarse como el artista más escuchado del mundo. Bad Bunny lleva tres años seguidos siéndolo. Y no ha cantado ni una sola nota en inglés.

Cuando Enrique lanzó Hero, lo hizo con dos versiones: una en castellano para la población latina y otra en inglés para la anglosajona. Una técnica que muchos de sus contemporáneos hicieron a principios de los 2000’s. ¿Quién no ha Ven Conmigo de Christina Aguilera?

Pero ahora las cosas han cambiado. Son los artistas anglo los que quieren acercarse al castellano. The Weeknd no quería que Rosalía cantase sus versos en Blinding Lihgts en inglés, ¡para eso podría haber llamado a cualquier otra artista! Billie Eilish quería cantar en español sus versos en Lo Vas a Olvidar. Pero para que toda esta nueva generación de artistas quisiese acercarse a este idioma de forma tan orgánica tuvieron que escuchar a artistas como Enrique, darse cuenta de que la música en castellano (aunque sea versionada en inglés) no es solo folclore, rumba y mariachis. Es todo un abanico de posibilidades.

ROSALÍA - LA FAMA (Official Video) ft. The Weeknd

Y se convirtieron en dioses

Enrique se adaptó a sus tiempos. Como lo ha hecho Rosalía. Él cantando en inglés, ella haciéndolo en español. Por eso, el hecho de que Rosalía rinda homenaje a la carrera de Enrique con esta versión de Héroes va más allá de la anécdota: está halagando toda la trayectoria de un artista que se abrió camino en el mercado global. Que, de alguna manera, acercó la música en español hacia lo desconocido. Sin olvidar todos los récords que Enrique rompió en la segunda década de los 2000, adaptándose a los sonidos de reguetón con hits como Bailando o Súbeme la radio.

Claramente hubo otros artistas que lo hicieron antes: Selena Quintanilla hasta Julio Iglesias, pero todos ellos estaban orientados a un mercado latino. Enrique rompió moldes de la misma forma que Rosalía lo está haciendo ahora. Dos héroes que, sin quererlo, se han convertido en dioses.