Aitana confiesa su experiencia más vergonzosa con fans: “Me quería matar”

Hace unos días, Aitana cruzó el charco y viajó hasta México para celebrar su segunda Alpha House. Estas fiestas son parte de la presentación de la nueva era de Aitana, de la que poco a poco vamos sabiendo más.

Aunque en el nuevo proyecto de Aitana estamos viendo una gran evolución en su actitud y su imagen, la catalana sigue manteniendo su esencia y la naturalidad que tanto le caracteriza desde el principio de su carrera. Es por eso que durante una entrevista para Pid Pod Podcast durante su viaje ha contado la anécdota con sus fans con la que más vergüenza ha sentido.

AITANA CONFIESA TODO | PIC POD EP. 143 ft. AITANA

Como forma de mostrar su cariño o dejar constancia de lo mucho que admiran a sus ídolos, es habitual que muchos fans se tatuen cosas en referencia a sus artistas favoritos. Y muchas veces son palabras o dibujos hechos por los propios artistas. Aitana ya está más que acostumbrada a que sus fans le pidan autógrafos o que escriba algo para tatuarselo.

El problema es que, como personas humanas que son, lo que escriben no siempre es perfecto. Y eso es lo que le pasó a Aitana en un viaje a Argentina. Según ha contado, al llegar al aeropuerto se encontró con varias fans que fueron a recibirla. Y una de ellas le pidió que le firmara en el brazo, una firma que no salió especialmente bien.

"Hacía mucho calor. La chica tenía el brazo sudado y al pintar se mueve la tinta", ha contado Aitana. "Realmente esa no es mi firma", ha confesado. Y la anécdota no quedó ahí. Según ha explicado la cantante, la chica pensó que esa era realmente la firma de Aitana y se la tatuó. "Me quería matar", ha dicho Aitana entre risas.

La parte positiva y que lo comentan también en el podcast es que, aunque esa no sea la firma real de la cantante, que está hecha por Aitana es una realidad. "Es una firma única, solo lo va a llevar ella", ha afirmado la catalana entre risas. "Aunque no era exactamente mi firma, tienes una edición especial", ha confesado dirigiendose a su seguidora.

No sabemos qué habrá pensado la fan en cuestión al descubrir esto, ya que ha sido la primera vez que Aitana ha contado esta anécdota. Lo que está claro es que su tatuaje, aunque no sea perfecto, es más original que ninguno.